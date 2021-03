À peine sorti, le Redmi Note 10 Pro voit déjà son prix baisser

Si la nouveauté a un prix, le Redmi Note 10 Pro montre que celui-ci peut être réduit. En effet, à l’occasion de sa sortie, le dernier-né de Redmi profite d’une vente exclusive sur AliExpress pour passer sous la barre des 220 euros.

Officialisé la semaine dernière, le Redmi Note 10 Pro ne s’est pas fait attendre puisqu’il est disponible dès à présent chez AliExpress. Et pour l’occasion, la célèbre plateforme marchande fait fondre le prix du Redmi Note 10 Pro à moins de 220 euros, grâce à un code promo et un coupon vendeur. Un combo de réduction qui peut également être appliqué au Redmi Note 10 classique. Mais dépêchez-vous : le nombre de codes promo est très limité.

Ainsi, dans sa version 6 + 64 Go, le Redmi Note 10 Pro affiche un prix de 217 euros chez AliExpress, au lieu de 249 euros, son tarif de lancement. Un tarif obtenu en cumulant le code promo FRMARCH16, d’une valeur de 16 euros, avec le coupon vendeur, lui aussi d’un montant de 16 euros, lors de la commande. Expédié depuis un entrepôt français, le smartphone est livré en 72 heures.

En savoir plus sur le Redmi Note 10 Pro à 217 euros FRMARCH16

Un écran AMOLED 120 Hz pour un smartphone milieu de gamme

Des quatre smartphones de sa nouvelle gamme, le Redmi Note 10 Pro est sans conteste le plus intéressant. En effet, le nouveau champion de Redmi fait preuve d’un rapport qualité/prix maîtrisé, en dégainant une fiche technique digne d’un téléphone premium, sans pour autant faire exploser la facture.

Le Redmi Note 10 Pro est un grand smartphone qui se pare d’un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Si une telle technologie est l’assurance d’un taux de contraste infini, ainsi que d’une excellente luminosité, la dalle du Redmi Note 10 Pro va plus loin en offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Redmi Note 10 Pro permet donc de profiter d’une fluidité constante et d’un véritable confort de visionnage lors de la navigation quotidienne. D’autant que le capteur frontal se cache dans un discret poinçon situé en haut de l’écran.

Un smartphone qui chasse sur les terres du haut de gamme

Si l’écran du Redmi Note 10 Pro est en verre Gorilla Glass 5, son dos opte pour du plastique. Celui-ci abrite un module photo fort de 4 capteurs organisés en rectangle.

Outre le capteur ultra grand-angle (118°), l’objectif macro de 5 mégapixels et le capteur de profondeur, on déniche une puissante caméra de 108 mégapixels qui permet au Redmi Note 10 Pro de prétendre au titre de nouveau roi de la polyvalence. Les clichés plein format délivrés par le fleuron de Redmi sont ainsi plus nets et bien plus détaillés que ceux de la génération précédente, dans de bonnes conditions lumineuses.

Mais ce ne sont pas les seules caractéristiques premium sur lesquelles mise le Redmi Note 10 Pro. En effet, on déniche une puce Snapdragon 732G, ainsi que 6 Go de RAM. Une configuration qui permet de profiter pleinement des sessions de jeu sans le moindre ralentissement. D’autant que ce processeur offre une bonne gestion de la consommation énergétique.

Au niveau de l’autonomie, Redmi a fait les choses en grand. Le Redmi Note 10 Pro embarque ainsi une batterie de 5 020 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W. Non content de récupérer 60 % de sa charge en seulement 30 minutes, le Redmi Note 10 Pro promet d’encaisser plus d’une journée d’usage avant de réclamer un chargeur.

Une promo exclusive chez AliExpress qui fait dégringoler le prix

L’autre force du Redmi Note 10 Pro est son prix. Avec de telles caractéristiques, on aurait pu s’attendre à voir la facture s’envoler autour des 500 euros. Pourtant, le Redmi Note 10 Pro réussit à rester sous la barre des 300 euros. Mieux, il profite d’une vente exclusive chez AliExpress qui fait tomber son prix à moins de 220 euros.

En effet, la plateforme commerçante met en place un nombre très limité de coupons vendeur et de codes promo (FRMARCH16), chacun d’une valeur de 16 euros, à cumuler lors de la commande d’un Redmi Note 10 Pro. Ainsi, le Redmi Note 10 Pro (6 +64 Go) est proposé au prix de 217 euros, contre 249 euros habituellement, soit une baisse de 32 euros.

En savoir plus sur le Redmi Note 10 Pro à 217 euros FRMARCH16

Le Redmi Note 10 est également en promotion chez AliExpress puisque son prix passe à 147 euros au lieu de 179 euros grâce au combo code promo + coupon vendeur. Les deux smartphones sont expédiés depuis un entrepôt français, ce qui permet à la livraison de ne pas excéder les trois jours.

En savoir plus sur le Redmi Note 10 à 147 euros FRMARCH16

Comment récupérer le coupon vendeur ?

En plus d’un code promo de 16 euros, AliExpress vous permet de baisser le prix des Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro via un nombre très limité de coupons vendeurs.

Pour récupérer ces rares coupons, il suffit de cliquer sur « Obtenir des coupons » sous le prix du smartphone sur la page produit. Là, vous pouvez sélectionner le coupon vendeur de 16 euros, et ainsi profiter d’une meilleure réduction sur le prix du Redmi Note 10 Pro.