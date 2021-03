OnePlus Nord à 189 euros ou Redmi Note 10 à 145 euros : les promos pleuvent sur les smartphones pour l’anniversaire d’AliExpress

L’heure est aux célébrations chez AliExpress, qui fête sa onzième année d'existence. L’enseigne en profite pour mettre en place de nombreuses promotions sur plusieurs produits tech allant de l’aspirateur-robot aux smartphones. Des réductions sous forme de codes qui ne durent toutefois que 4 jours.

En 2010, AliExpress faisait ses grands débuts sur le web. Onze ans plus tard, l’enseigne est parvenue à se placer comme un acteur incontournable de la vente en ligne, notamment sur le marché de la tech. Et pour célébrer ce onzième anniversaire, AliExpress lance une vague de promotions, à l’aide d’une série de codes promo. Des codes qui s’appliquent en fonction du montant de votre panier et qui permettent de réaliser de belles économies sur de nombreux smartphones.

Mais dépêchez-vous, car toutes les bonnes choses ont une fin et celle de cette période de promos a lieu dans 4 jours. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les meilleures affaires à réaliser chez AliExpress.

Le OnePlus N10 5G à 189 euros au lieu de 209 euros

Le OnePlus N10 5G reprend le même design que son prédécesseur, à savoir un écran borderless et poinçonné en haut à gauche. Sa dalle LCD de 6,49 pouces profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le module photo mise sur 4 capteurs, dont un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Le OnePlus N10 5G embarque un Snapdragon 690, compatible avec la 5G, ainsi que 6 Go de RAM et une batterie de 4 300 mAh supportant la charge rapide de 30 W. Une telle configuration permet au smartphone de rester fluide dans les tâches quotidiennes ainsi que dans la navigation web, tout en faisant preuve d’une bonne endurance.

Le OnePlus N10 5G est proposé à 189 euros contre 209 euros grâce au code PASSION20. Avec une expédition depuis la France, la livraison ne devrait pas excéder les 3 jours.

Le Redmi Note 10 à 145 euros au lieu de 167 euros

Le design du Redmi Note 10 ressemble beaucoup à celui du Redmi Note 9. À la différence que le Redmi Note 10 opte pour un écran Super AMOLED de 6,64 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Le taux de contraste tout comme la colorimétrie et la luminosité sont maîtrisés de bout en bout.

Le Redmi Note 10 peut compter sur une puce Snapdragon 678 ainsi que 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Une fiche technique qui lui assure une fluidité constante dans la navigation quotidienne ainsi que dans les tâches basiques. Au niveau de l’autonomie, le Redmi Note 10 s’appuie sur une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W. Le smartphone est ainsi capable de supporter une journée et demie d’usage.

À l’occasion de l’anniversaire d’AliExpress, le Redmi Note 10 dégringole à 145 euros au lieu de 167 euros, grâce à un coupon vendeur de 2 euros ainsi qu’au code promo PASSION20 à renseigner au moment de la commande. Expédié depuis un entrepôt espagnol, le Redmi Note 10 est livré en une petite semaine.

Découvrir le Redmi Note 10 à 145 euros PASSION20

L’aspirateur Dreame V11 à 221 euros au lieu de 249 euros

Le Dreame V11 est un aspirateur-balai avec des caractéristiques haut de gamme. Son aspiration est très puissante, tandis que son système de filtration à cinq filtres est particulièrement efficace pour empêcher la dispersion de la poussière lors du ménage.

Étant sans-fil, le Dreame V11 encaisse jusqu’à 90 minutes d’utilisation d’affilée avant de nécessiter une recharge. Son poids de 3,9 kg lui permet d’être suffisamment léger pour empêcher le ménage d’être fatiguant. Mieux, une flopée d’accessoires, tels qu’une brosse à rouleau, une brosse pour tissu ou encore un suceur plat sont livrés avec l’appareil, afin de pallier toutes les configurations possibles.

Habituellement vendu aux alentours de 249 euros, le Dreame V11 affiche un tarif de 221 euros chez AliExpress grâce au code promo PASSION28.

Le Redmi Note 9 à 135 euros au lieu de 147 euros

Le Redmi Note 9, malgré sa petite année d’existence, est encore aujourd’hui un smartphone bien équilibré et très recommandable. Sa dalle LCD de 6,53 pouces à la définition 2 340 x 1 080 pixels en fait un grand téléphone. Il brille cependant grâce à son autonomie. Sa batterie de 5 020 mAh lui permet d’encaisser plus d’une journée d’utilisation en une seule charge. Le Redmi Note 9 sait également se montrer fluide dans un usage quotidien grâce à un SoC MediaTek Helios G85, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Redmi Note 9 dispose d’une bonne polyvalence photo grâce à son quadruple capteur dorsal. On y déniche notamment une caméra principale de 48 mégapixels, ainsi qu’un mode nuit et un mode portrait plutôt efficaces.

AliExpress fait fondre le prix du Redmi Note 9 à 135 euros grâce au code promo FRPA32812. La livraison n’excède pas une semaine puisqu’il est envoyé depuis un entrepôt espagnol.

En savoir plus sur le Redmi Note 9 FRPA32812

Le Redmi Note 10 Pro à 268 euros au lieu de 299 euros

Comme son nom l’indique, le Redmi Note 10 Pro est la version améliorée du Redmi Note 10 classique. Il se pare d’un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Redmi Note 10 Pro offre donc une fluidité constante et d’un véritable confort de visionnage lors de la navigation quotidienne.

Mais l’écran n’est pas le seul point fort sur lequel mise le Redmi Note 10 Pro. Il embarque également une puce Snapdragon 732G, ainsi que 6 Go de RAM. Une configuration solide qui garantit des sessions de jeu sans le moindre ralentissement. Au niveau de l’autonomie, le Redmi Note 10 Pro intègre une batterie de 5 020 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W. Le Redmi Note 10 Pro peut ainsi encaisser plus d’une journée d’usage avant de réclamer un chargeur.

Le Redmi Note 10 Pro tombe à 268 euros au lieu de 299 euros, grâce au code promo PASSION28 à renseigner au moment de la commande. La livraison est d’une semaine, le téléphone étant expédié depuis un entrepôt espagnol.