Qui est YesYes, le nouvel ambassadeur du reconditionné français ?

Entre l'origine des produits et la qualité des pièces utilisées, il est parfois difficile d'obtenir des informations sur des appareils électroniques reconditionnés, en particulier les smartphones. La société française YesYes joue, elle, la carte de la transparence, grâce à son atelier de reconditionnement situé en France, à Caen.

Le marché du reconditionné est sur toutes les bouches aujourd’hui. Pourtant, il s’agit d’un secteur économique relativement nouveau, et peu de règles l’encadrent. C’est pour cette raison que tous les produits reconditionnés ne se valent pas : où ont-ils été reconditionnés ? Avec quels types de pièces ? Dans quelles conditions ? Autant de questions qui restent parfois sans réponse pour le futur acheteur d’un smartphone reconditionné.

C’est dans cet univers flou que se démarque YesYes. YesYes, c’est une société française de reconditionnement qui a la particularité de gérer tout le processus en interne : du reconditionnement au service client en passant par la vente. C’est ainsi une garantie pour l’utilisateur de savoir ce qu’il achète, puisque YesYes est parfaitement transparent sur sa façon de travailler.

Des produits reconditionnés en France

En tant que reconditionneur et vendeur, c’est YesYes qui remet elle-même à neuf les produits qu’elle reçoit. La société récupère des smartphones et des PS4 provenant de particuliers, entreprises et opérateurs français qu’elle fait contrôler par ses techniciens en France. Vous pouvez d’ailleurs assister à ce processus de vos propres yeux à l’atelier-boutique de YesYes qui se trouve à Caen. Pendant ce contrôle, les experts de la société s’assurent que le produit est fonctionnel et prêt à être utilisé pour une seconde vie, avec une garantie de deux ans. Voici certains des points de contrôle assurés par YesYes (il y en a plus de 40 au total) :

l’écran est inspecté, aussi bien pour vérifier la présence de pixels morts que la réactivité du tactile

la capacité de la batterie doit être supérieure à 85 %, et le nombre de cycles de charge inférieur à 450

l’origine du téléphone, afin de vérifier qu’il ne soit pas contrefait ou volé

l’oxydation, afin de vérifier que de l’eau n’a pas pénétré l’appareil

Si une défaillance est détectée, alors les pièces concernées sont remplacées par des pièces neuves et de qualité supérieure. Pour les smartphones Samsung, ce sont des pièces d’origine qui sont utilisées pour remettre à neuf les téléphones. Pour Apple, ce sont des pièces compatibles de haute qualité, puisqu’aucun reconditionneur n’a actuellement accès aux pièces détachées de la marque à la pomme.

Une démarche 100 % écoresponsable

Par définition, acheter des produits reconditionnés est bon pour la planète, car cela permet de rallonger la durée de vie de nos produits électroniques, mais aussi d’éviter l’impact environnemental lié à la fabrication de produits neufs. Toutefois, tous les produits reconditionnés ne garantissent pas le même niveau d’écoresponsabilité. Chez YesYes, en plus de proposer des produits reconditionnés de qualité, ce sont aussi les accessoires et les emballages qui bénéficient d’un soin particulier.

Tous les smartphones sont fournis gratuitement avec un kit de charge neuf composé d’un chargeur rapide et un câble tressé (certifiés MFi pour les produits Apple). Ces accessoires sont garantis 10 ans et 100 % recyclables. Et parce que nous sommes nombreux à collecter les paires d’écouteurs filaires dans nos tiroirs, YesYes les fournit uniquement sur demande. C’est alors une part importante de gaspillage qui est évitée. D’autant que les emballages utilisés par YesYes sont aussi 100 % recyclables et écoconçus.

Enfin, tous les produits vendus par YesYes sont reconditionnés en France, dans l’atelier boutique de Caen. C’est ainsi la garantie d’avoir un appareil qui n’a pas fait plusieurs fois le tour de la planète avant de terminer dans notre poche, et qui soutient l’emploi local. Par ailleurs, YesYes œuvre pour la réinsertion professionnelle, et emploie ainsi dans son atelier 60 % de jeunes issus de la Mission Locale de Normandie.

Les produits reconditionnés YesYes

Pour constituer sa gamme de produits, YesYes s’appuie sur les appareils les plus demandés du marché du reconditionné : les smartphones Apple et Samsung, ainsi que les PlayStation 4. Dans tous les cas, YesYes offre une garantie de deux ans sur tous ses produits. C’est exactement la même durée que lorsque vous achetez un produit neuf, de quoi rassurer les plus frileux.

Enfin, grâce à ses équipes localisées en France et à son concept d’atelier boutique, YesYes offre un service client de qualité, facilement accessible et rapide. Les services comme le conseil, le suivi ou la réparation sont proposés à la fois en ligne et directement à la boutique de Caen.

Les smartphones Apple

De l’iPhone 6S à l’iPhone 12, YesYes propose une large gamme d’iPhone reconditionnés, et pour tous les prix. Acheter un produit Apple reconditionné est d’ailleurs doublement intéressant. D’une part, un iPhone remis à neuf affiche un prix bien plus accessible que lors de son lancement. D’autre part, les iPhone ont l’avantage de bénéficier de nombreuses années de mises à jour (l’iPhone 6S de 2015 profitera d’iOS 15 en septembre 2021). Ainsi, même si vous ne commandez pas l’iPhone dernier cri, vous avez toutefois la certitude de profiter de la dernière version du système d’exploitation, et ce pour de nombreuses années.

L’iPhone 8 à 209 euros

L’iPhone 8 est le best-seller de YesYes et il y a de bonnes raisons à cela. Tout d’abord, avec un prix démarrant à 209 euros, il est près de 4 fois moins cher que lors de son lancement. Mais surtout, ses composants sont encore dans l’air du temps. Le processeur A11 Bionic permet encore d’utiliser son smartphone de façon fluide, tandis que l’unique capteur photo est capable de capturer de beaux clichés grâce au traitement de l’image d’Apple.

L’iPhone 11 à 509 euros

Pour profiter d’un smartphone Apple presque dernier cri et à bon prix, l’iPhone 11 reconditionné est un excellent choix. Il arbore un design plus moderne, avec un écran couvrant presque toute la façade avant. Il hérite ainsi de Face ID, le protocole de déverrouillage facial ultra sécurisé d’Apple. Enfin, un second capteur photo fait son apparition, et cette fois avec un objectif ultra grand angle. De quoi prendre des photos avec un nouveau point de vue. L’iPhone 11 reconditionné par YesYes est proposé à partir de 559 euros.

Les smartphones Samsung

Du Samsung Galaxy S7 au Galaxy S20, il y a également des smartphones Android reconditionnés pour tous les budgets chez YesYes. La politique de mise à jour de Samsung n’étant pas aussi généreuse que celle d’Apple, on vous recommande plutôt de vous tourner vers des modèles plus récents. L’excellent Samsung Galaxy S10 reconditionné est par exemple proposé à 389 euros sur YesYes.

Les PlayStation 4

Enfin, YesYes reconditionne également des PlayStation 4, en version Slim ou Pro. Certes, ce n’est pas la console de dernière génération que tout le monde recherche. Mais avec les pénuries de PlayStation 5 et son immense ludothèque, elle a encore de beaux jours devant elle. YesYes la propose à partir de 249 euros, livrée avec une manette de jeu et tous les câbles nécessaires. Là encore, la garantie est de deux ans, comme pour une console neuve.