iPhone 12 mini et iPhone 11 : les smartphones Apple sont à prix irrésistibles chez Bouygues Telecom

Ce n'est pas un, mais deux iPhone qui sont en promotion pendant presque tout le mois de juin chez Bouygues Telecom. Les iPhone 11 et iPhone 12 mini profitent actuellement d'offres promotionnelles particulièrement intéressantes.

Cela fait maintenant plusieurs années que les smartphones d’Apple sont sans conteste d’excellents appareils haut de gamme. Ils sont particulièrement polyvalents et profitent de la politique généreuse d’Apple en matière de mise à jour logicielle. Jusqu’au 29 juin, Bouygues Telecom propose justement deux promotions importantes sur deux iPhone très populaires : l’iPhone 11 et l’iPhone 12 mini. Voici un condensé des offres :

L’iPhone 12 mini : petit, mais puissant

Trop longtemps oubliés par les constructeurs, les smartphones de petite taille signent leur grand retour avec l’iPhone 12 mini. Et quel retour, puisque l’iPhone 12 mini est une copie quasi conforme de son grand frère, mais dans un gabarit tout simplement plus petit. Ainsi, l’écran OLED — excellent au passage — mesure 5,4 pouces seulement. Un petit format qui permet une utilisation complète à une main. À l’intérieur de l’iPhone 12 mini, on retrouve les mêmes composants que l’iPhone 12, à savoir un très bon double capteur photo, un processeur A14 Bionic surpuissant et un système d’exploitation qui sera tenu à jour de nombreuses années.

Jusqu’au 29 juin, Bouygues Telecom vous permet d’obtenir l’iPhone 12 mini à partir d’un euro seulement (+8 €/mois) en cumulant plusieurs offres et avantages. Pour obtenir ce prix, il suffit :

de souscrire au forfait Série Spéciale Sensation 120 Go

de profiter de cette offre de remboursement de 70 euros

de profiter du bonus de reprise de 70 euros cumulable à la valeur du smartphone repris, pour ainsi faire tomber le prix de l’iPhone 12 mini à 1 euro

L’iPhone 11 : la valeur sûre d’Apple

Si vous souhaitez un smartphone un peu plus grand, l’iPhone 11 est peut-être celui qu’il vous faut. Sorti en 2019, l’iPhone 11 reste un smartphone parfaitement recommandable deux ans plus tard. L’écran mesure cette fois 6,1 pouces et passe au LCD. Mais attention, il s’agit quand même d’un excellent écran, parfaitement calibré et bien plus qualitatif que de mauvaises dalles OLED. Le processeur A13 Bionic qui équipe l’iPhone 11 est encore un foudre de guerre, malgré ses presque deux ans d’existence. Comprenez qu’il fait tourner toutes les applications de façon parfaitement fluide, et cela devrait encore durer quelques années. Enfin, le double capteur arrière s’en sort très bien en photo. En vidéo, l’iPhone 11 excelle, comme c’est généralement le cas depuis quelques années sur les smartphones Apple.

L’iPhone 11 est lui aussi en promotion chez Bouygues Telecom jusqu’au 29 juin. Vous pouvez en effet l’obtenir au prix de 79,90 euros (+8 €/mois) en suivant ces quelques étapes :

souscrire au forfait Série Spéciale Sensation 120 Go

entrer le code FLASH50 pour obtenir 50 euros de remise immédiate

pour obtenir 50 euros de remise immédiate profiter de l’offre de remboursement de 70 euros

La Série Spéciale 120 Go de Bouygues Telecom

Pour accompagner ces iPhone et ces offres, Bouygues Telecom vous propose de souscrire au forfait Série Spéciale Sensation 120 Go. Ce forfait mobile qui comprend déjà une importante quantité de données donne également accès à la 5G dans les zones couvertes par l’opérateur. Vous pouvez ainsi profiter de la nouvelle génération de réseau mobile avec l’iPhone 12 mini, qui est lui aussi compatible. Voici ce que comprend ce forfait chaque mois :

120 Go de données 4G ou 5G en France

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de Chine + vers les fixes de 120 destinations

35 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Des bonus comme internet illimité le weekend, un accès à L’Équipe ou encore Cafeyn

La Série Spéciale Sensation 120 Go est proposé au prix de 48,99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois.