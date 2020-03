Les premières liseuses électroniques en couleurs vont plaire aux amateurs de BD et de mangas

Jusqu'à aujourd'hui, les liseuses ont gagné en résolution (une meilleure densité de pixels), ils ont aussi obtenu le rétro-éclairage. Désormais ils vont également afficher plusieurs couleurs. Un premier produit d'une entreprise chinoise a été annoncé avec la capacité d'afficher 4 096 couleurs.

Vous connaissez peut-être iReader pour son application, l’entreprise chinoise vient de dévoiler une liseuse électronique nommée iReader C6. Dans le passé, nous avons pu observer de nombreux prototypes fonctionnels d’écrans à encre électroniques colorés, ces écrans très économes en énergie, et voici un des premiers produits à être commercialisé.

Le C6 est un lecteur de livres électroniques avec un écran de 6 pouces qui pour la première fois est capable d’afficher 4 096 couleurs. Vous allez donc pouvoir lire vos mangas et bandes dessinées en couleurs. Cet écran tactile capacitif de 6 pouces en résolution 300 PPI utilise la nouvelle technologie E INk Print-Color de Paper. Il dispose d’un système d’affichage éclairé avec 24 lumières LED, vous pourrez donc même lire dans l’obscurité.

Cette liseuse utilise un SoC quad-core, 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Plus intéressant encore, elle possède des haut-parleurs, pour lire des livres audio par exemple. Son poids reste classique, 150 grammes avec une épaisseur de 6,9 ​​millimètres.

Ce modèle sera en vente bientôt en Chine, peu de chance de pouvoir en profiter en Europe à moins de l’importer. Cependant, nous pouvons envisager des produits similaires chez Kindle ou Kobo dans les prochains mois. Est-ce la nouvelle résolution de la liseuse électronique ? Peut-être pas, mais en tout cas cette technologie permet d’envisager un nouvel usage de son livre électronique.