Samsung : le système TizenOS arrivera chez d’autres constructeurs TV

À l'occasion de sa Samsung Developer Conference (SDC), Samsung a annoncé plusieurs nouveautés pour son système d'exploitation TV : TizenOS. On apprend notamment que l'environnement va s'ouvrir, sous licence, à d'autres fabricants de téléviseurs.

Enrichir l’expérience d’utilisation de son TizenOS et proposer le système à d’autres fabricants de téléviseurs. C’est le double objectif dont Samsung ne fait désormais plus aucun secret. À l’occasion de la Samsung Developer Conference 2021, tenue cette semaine, le géant coréen a annoncé quelques nouveautés pour son système d’exploitation, à commencer par un partenariat avec Google visant à conférer à ses Smart TV de meilleures capacités lors d’échanges vidéo.

Samsung a également annoncé vouloir ajouter des fonctions de santé à TizenOS. L’idée serait notamment de tirer parti d’une caméra intégrée au téléviseur pour suivre les mouvements de l’utilisateur et lui afficher des informations durant un entraînement. L’OS devrait également se voir ajouter des fonctions propres au gaming pour réduire la latence ou encore améliorer la calibration HDR, rapporte XDA Developers.

TizenOS veut concurrencer Android TV

Samsung a toutefois présenté deux autres projets : Tizen Business (dédié aux écrans d’affichage dans les centres commerciaux, les gares ou encore les aéroports, entre autres) et Tizen TV Platform Licensing. Il s’agit ici de proposer TizenOS sous licence à d’autres fabricants de téléviseurs, comme le fait Google avec Android TV ou depuis quelques mois LG avec WebOS.

« Les fabricants qui souhaitent exploiter une plateforme TV haut de gamme comme Tizen peuvent le faire rapidement et à moindre coût, et utiliser la marque Tizen pour promouvoir leurs produits lors d’événements externes majeurs. Cela leur permet d’utiliser Tizen TV pour promouvoir leurs produits sur le marché des téléviseurs intelligents et, en fin de compte, aider davantage de consommateurs à profiter de Tizen », explique notamment Samsung.

Reste qu’à l’heure actuelle, la marque n’a pas encore cité de marques ayant déjà accepté de payer une licence pour utiliser TizenOS sur leurs Smart TV. Nul doute que la marque en dévoilera plus sur son projet dans les prochaines semaines, mais on note quand même que LG avait dévoilé une liste de partenaires dès l’annonce de son projet de licence pour WebOS.