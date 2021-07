Android TV : Google s’inspire de Tinder pour suggérer des films et séries TV

Trois nouveautés devraient faire leur apparition sur les appareils Android TV cette semaine : la possibilité de Wishlister des films, un réglage de recommandations façon Tinder, et des trailers en arrière-plan lorsqu'on consulte la page de détails d'un film.

Trois nouvelles fonctionnalités vont faire leur apparition sur Android TV. D’abord une Watchlist, qui fonctionnera un peu sur le même principe que la liste d’envies sur Netflix, mais qui devrait permettre d’y ajouter des contenus venant de plusieurs services et apps installés sur un appareil Android TV. Tous les contenus ajoutés à cette Watchlist se retrouveront au même endroit, dans l’onglet Découverte.

Pour ajouter un film ou une série à cette liste, deux méthodes s’offriront à vous. Soit vous pourrez cliquer longuement dessus et sélectionner « ajouter à ma Watchlist », soit vous pourrez ouvrir la page de détails du programme, et sélectionner « Watchlist ».

Des bandes-annonces lancées en arrière-plan

Deuxième nouveauté qui arrive : il sera possible d’aider l’algorithme de l’Android TV à déterminer vos goûts grâce une petite option intitulée « améliorer vos recommandations ». L’idée est simple : des affiches de films accompagnées de leur titre et date de sortie apparaîtront au milieu de l’écran. Et là, vous pourrez soit cliquer à droite pour dire que vous aimez cette recommandation, soit cliquer à gauche pour indiquer qu’elle ne vous plaît pas.

Enfin, une dernière modification vous proposera de lancer automatiquement en arrière-plan les trailers des films dont vous consultez la page de détails. Cette fonctionnalité, qui peut parfois agacer certains utilisateurs, sera installée par défaut, mais il sera bien entendu possible de la désactiver depuis les options de l’écran d’accueil.

D’après Google, ces fonctionnalités devraient être déployées sur les appareils Android TV dès cette semaine.