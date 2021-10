Comment bien choisir votre téléviseur ? On vous répond en vidéo avec PP Garcia

Découvrez notre vidéo tournée avec le spécialiste PP Garcia pour savoir comment bien choisir votre téléviseur en fonction de vos besoins.

Alors que les promotions de fin d’année vont doucement — mais sûrement — pointer le bout de leur nez, nous avons publier une vidéo afin de vous aider à choisir le meilleur téléviseur pour agrémenter votre salle de séjour. Une fois n’est pas coutume, le journaliste et YouTubeur spécialisé PP Garcia de la chaîne PP World est venu partager ses lumières en compagnie de notre animateur Arnaud Gelineau.

L’inénarrable duo aborde différents critères à prendre en considération avant d’acheter un TV.

Comment choisir un téléviseur en 2021 ?

Dans la vidéo, il est question de la différence entre les technologies OLED et QLED, de la bonne taille d’écran à choisir selon les besoins de l’utilisateur, de la définition la plus pertinente pour vous entre la 4K et la 8K.

PP Garcia livre aussi quelques conseils pour obtenir une bonne image non sans s’attarder sur quelques innovations TV en 2021. Les explications sur le Dolby Vision et le HDR10 ne sont d’ailleurs pas en reste. Bref, vous pouvez vous embarquer dans cette vidéo d’un peu moins de 20 minutes. Bonne humeur, ton léger et explications claires sont au rendez-vous. Il ne vous reste plus qu’à trouver le téléviseur parfait pour vous.