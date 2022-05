TCL C83 et C93 : ces nouveaux téléviseurs Mini LED sont déjà à -15 %

Les téléviseurs Mini LED se démocratisent enfin ! TCL vient en effet de sortir une nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED très prometteuse, les TCL C93 (65 et 75 pouces) et TCL C83 (55, 65 et 75 pouces) à prix accessible. Elle est déjà en promotion puisque TCL propose dès aujourd'hui une remise de 15 % sur ces produits.

La nouvelle année rime avec nouvelle génération de téléviseurs pour TCL. Le constructeur pionnier du Mini LED vient de lancer deux nouveaux téléviseurs profitant de cette technologie de rétroéclairage. Des modèles résolument haut de gamme grâce à une fiche technique musclée, mais néanmoins proposés à des tarifs plus attractifs que la concurrence.

Et c’est sans compter sur les TCL Sweet Home, une période promotion pendant laquelle le prix de ses téléviseurs (mais aussi d’autres produits de la marque) devient encore plus intéressant. En effet, jusqu’au 17 mai, le constructeur se propose de vous rembourser 15 % de la valeur d’une sélection de produits via une ODR, TV Mini LED inclus.

La cuvée 2022 de Mini LED est encore meilleure

TCL avait fait forte impression avec son C82 sorti en 2021, noté 8/10 par la rédaction de Frandroid. Cette année, TCL annonce avoir placé la barre encore plus haut en améliorant son système de rétroéclairage Mini LED. Le constructeur est passé à un rétroéclairage OD 5, ce qui veut dire concrètement que les Mini LED qui composent le rétroéclairage ne sont espacées que de 5 mm.

Un « petit » changement qui a pourtant de grandes conséquences sur l’image affichée. Les contrastes sont encore plus visibles et précis, l’effet de blooming est drastiquement réduit, et le pic lumineux plus élevé. D’autant que TCL affirme que toutes les Mini LED intégrées au système de rétroéclairage sont parfaitement identiques. Cela garantit une uniformité de la lumière et des couleurs.

Le TCL C93 65″ à 1614 euros (après ODR)

Le TCL C93 est le modèle le plus haut de gamme de la nouvelle série de téléviseurs TCL. Ici, le constructeur fait la part belle à la qualité de l’image, en combinant le rétroéclairage Mini LED OD 5 avec un filtre QLED. Le TCL C93 fournit ainsi une image avec des couleurs vives, des contrastes profonds et un pic lumineux mesuré à 2000 nits. De quoi profiter pleinement des contenus HDR10+ ou Dolby Vision avec lesquels le téléviseur est compatible.

Le TCL C93 a également de quoi séduire les gamers. Avec sa dalle 144 Hz, ses 4 ports HDMI 2.1 et sa compatibilité VRR et FreeSync, il est parfaitement adapté pour jouer aux jeux vidéo. Les puissants haut-parleurs conçus par Onkyo et disposés derrière et au-dessus du téléviseur permettent même de jouer sans casque audio. Le TCL C93 est compatible Dolby Atmos, le standard pour profiter d’une scène sonore spatialisée.

Enfin, le TCL C93 est particulièrement généreux sur son aspect connecté. Tout d’abord, le téléviseur tourne sous Google TV, soit le dernier système d’exploitation de la firme de Mountain View pour ce type d’appareil. Naturellement, il permet d’accéder à toutes les applications de SVoD du moment, Netflix et Disney+ en tête. Mais on retrouve également une comptabilité Chromecast et AirPlay 2 pour diffuser des contenus depuis son smartphone, qu’il tourne sous Android ou iOS. L’Assistant Google et Amazon Alexa sont également de la partie pour répondre à vos requêtes.

En précommande jusqu’au 10 juin, le téléviseur TCL C93 de 65 pouces est habituellement proposé au tarif de 1899 euros. Pendant les Sweet Home Days de TCL, son prix descend à 1614 euros. En effet, une offre de remboursement vous permet d’économiser 15 % sur le prix d’achat.

Le TCL C83 55″ à 1104 euros (après ODR)

Dans la gamme de téléviseurs TCL, le C83 se place juste en dessous du C93. Lui aussi profite d’un rétroéclairage Mini LED et d’un filtre QLED, mais quelques concessions sont faites afin de baisser le prix. Par exemple, le pic lumineux est abaissé à 1000 nits, mais il reste suffisamment élevé pour profiter pleinement des contenus HDR. L’autre compromis se retrouve du côté des haut-parleurs. Exit le système sonore qui entoure le téléviseur, le TCL C83 dispose d’enceintes frontales traditionnelles, mais toujours fabriquées par Onkyo.

Au-delà de ces menus différents, le reste de la fiche technique est identique. Le taux de rafraîchissement à 144 Hz, ou encore l’aspect connecté du téléviseur sont conservés. Le TCL C83 a toutefois l’avantage d’être distribué dans des diagonales qui démarrent au 55 pouces. Voilà de quoi séduire celles et ceux qui logent dans de plus petits espaces.

Logiquement, le TCL C83 est plus accessible que son ainé. Il profite de la même ODR de 15 %, faisant baisser son prix à 1104 euros. Une très belle offre, pour un téléviseur haut de gamme qui vient de sortir.

Les autres offres des Sweet Home Days de TCL

TCL n’est pas qu’un constructeur de téléviseurs. Vous pouvez retrouver de nombreux produits d’électroménager dans le catalogue de la marque. Voici quelques offres promotionnelles valables pendant les Sweet Home Days de TCL, qui se tiennent jusqu’au 17 mai.