Promotions Samsung : et si vous changiez de TV pendant les French Days ?

Si l’envie de changer de téléviseur vous titille depuis un moment, il est peut-être temps de vous laisser tenter. Pourquoi ? Eh bien parce qu’à l’occasion des French Days, Boulanger vous propose de jolies ristournes sur les meilleurs téléviseurs Samsung.

C’est aujourd’hui que démarre la session automnale de French Days et de nombreux e-commerçants ont déjà dégainé leurs meilleures offres sur de nombreux produits issus de leurs catalogues. C’est par exemple le cas de Boulanger qui a décidé de proposer une sélection de téléviseurs Samsung à prix réduit. L’occasion de s’équiper d’un téléviseur XXL pour profiter du mondial de foot à venir, ou d’un écran Neo QLED pour bénéficier d’une qualité d’image sans pareil, sans pour autant se ruiner.

Les offres Samsung de Boulanger en bref :

le téléviseur Neo QLED QE65QN800 à 2 790 euros ( 2 290 euros après ODR) au lieu de 3 287 euros ;

après ODR) au lieu de 3 287 euros ; le téléviseur Neo QLED QE43QN90 et sa manette Xbox à 1 090 euros ( 990 euros après ODR) au lieu de 1 190 euros ;

après ODR) au lieu de 1 190 euros ; le téléviseur Samsung The Frame et son cadre offert à 1 190 euros au lieu de 1 390 euros ;

au lieu de 1 390 euros ; le téléviseur QLED QE85QE80 à 2 990 euros ( 2 690 euros après ODR) au lieu de 3 590 euros ;

après ODR) au lieu de 3 590 euros ; le téléviseur QLED QE55Q82B à 899 euros au lieu de 1 190 euros.

Téléviseurs Neo QLED : une qualité d’image incomparable

Introduits en 2021, les écrans Neo QLED de Samsung sont parmi les plus impressionnants du marché et proposent une haute qualité d’image en toute circonstance. Derrière cette gamme de téléviseurs se cache une technologie qui repose sur l’utilisation de Mini LEDs et vient se positionner derrière l’écran. De cette manière, la dalle bénéficie de zones de rétroéclairages plus nombreuses et donc, d’une luminosité plus élevée et précise, accompagnée de noirs plus profonds. Ajoutez à cela le filtre QLED du constructeur, et vous obtenez des écrans qui bénéficient d’une image intense, précise, avec des reflets limités, et ce, quel que soit l’angle de vision.

Le téléviseur QE65QN800B est un excellent représentant de cette nouvelle génération d’écrans. Cette dalle de 65 pouces pour une définition de 8K est un véritable monstre en matière d’image capable de sublimer les contenus qu’elle diffuse, d’autant plus qu’elle bénéficie de la compatibilité avec le Dolby Atmos. Connectée grâce à l’OS maison Tizen, elle dispose aussi d’un port HDMI 2.1 qui en fait une compagne idéale pour ceux qui souhaitent tirer le plein potentiel des consoles de jeu actuelles.

En ce moment, et pour toute la durée des French Days, le téléviseur QE65QN800B bénéficie d’une ristourne de 500 euros qui fait tomber son prix à 2 790 euros. Pour tout achat jusqu’au 26 septembre 2022, ce sont pas moins de 500 euros qui sont remboursés dans le cadre d’une ODR Samsung. Cela fait donc tomber le téléviseur à 2 290 euros.

Le téléviseur Neo QLED QE43QN90B de son côté propose une diagonale plus petite (43 pouces) et se cantonne à la 4K (ce qui est déjà amplement suffisant pour la plupart des usages). Pour le reste, difficile de trouver à y redire. La qualité de l’image est au rendez-vous, tout comme les fonctionnalités connectées grâce à Tizen et l’accès de nombreux services de SVoD et assistant connectés. La présence d’un port HMDI 2.1 permet aussi de profiter des dernières consoles en 4K jusqu’à 120 fps. Avec sa petite taille, ce téléviseur Neo QLED peut très bien faire office de moniteur dédié aux jeux.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si Boulanger vous propose d’obtenir une manette Xbox et trois mois d’abonnement au Game Pass pour tout achat de ce téléviseur. Pour les French Days, le QE43QN90B est disponible pour 1 090 euros. Sachez enfin qu’une ODR est disponible sur ce produit, et que vous pouvez obtenir 100 euros de réduction supplémentaires, jusqu’au 26 septembre 2022.

Samsung The Frame : élégance et discrétion

Si les téléviseurs Samsung sont aujourd’hui connus et reconnus pour la qualité de leur dalle, il ne faut pas oublier que le constructeur propose aussi les téléviseurs les plus esthétiques du marché. Avec The Frame, Samsung livre une partition sans fausse note.

Bâti comme un tableau, cet écran arbore un cadre et bénéficie d’un service permettant d’afficher des œuvres d’art lorsqu’il est en veille. Ce qui lui permet de se fondre dans le décor très simplement. Côté technique, on se retrouve avec une jolie dalle 4K QLED qui bénéficie pleinement du savoir-faire de Samsung en matière de qualité d’image.

Pour les French Days, The Frame en version 50 pouces est vendu avec une ristourne de 200 euros qui la fait passer à 1 190 euros. Pour ne rien gâcher, un cadre supplémentaire vous est offert pour tout achat en septembre 2022.

Profitez de la qualité Samsung sans vous ruiner

En sus de ses écrans Neo QLED et de The Frame, Boulanger vous propose de découvrir d’autres références Samsung en promotion durant toute la période des French Days. À commencer par le téléviseur QLED QE85Q80B. Un écran pour le moins imposant avec sa diagonale de plus de deux mètres, et qui offre de très jolies prestations. 4K, HDMI 2,1, taux de rafraîchissement à 120 Hz, Tizen, Dolby Atmos et autre compatibilité HDR sont à l’ordre du jour.

En ce moment, Boulanger vous propose d’acquérir cet écran pour 2 990 euros au lieu de 3 590 euros habituellement. Après ODR de 300 euros (pour tout achat jusqu’au 26 septembre 2022), le téléviseur tombe même à 2 690 euros.

Si l’écran précédent vous semble un brin trop grand, et trop onéreux, vous pouvez toujours vous rabattre sur le modèle QE55Q80B qui propose strictement les mêmes avantages dans un format plus compact de 55 pouces (soit 138 cm). De quoi désencombrer votre salon, et surtout, faire baisser la facture puisque cet écran est proposé à 899 euros pour toute la durée des French Days.