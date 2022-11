Aspirateurs, téléviseurs : comment Xiaomi transforme votre domicile en maison connectée

Mettre le pied dans l’univers de la maison intelligente est un bon moyen de se simplifier la vie, en automatisant certaines tâches telles que le ménage ou la sécurité. Revers de la médaille, cette pratique à un coût, souvent élevé. Mais Xiaomi propose des produits abordables et entièrement connectés au sein d'une unique application pour équiper son domicile sans se ruiner.

Si Xiaomi peut se reposer sur un catalogue riche en smartphones, le constructeur propose également de très nombreux objets connectés. Aspirateurs, caméras, détecteur d’intrusion et même fontaine pour animaux : autant d’appareils qui vous permettent de transformer rapidement et simplement votre logement en domicile intelligent. Et ce, quel que soit votre budget.

D’autant que les produits Xiaomi ont un avantage de taille : ils s’intègrent très facilement dans votre écosystème d’objets connectés. Mieux, ils peuvent être rassemblés et tous contrôlés au sein d’une unique application : Xiaomi Home.

Une application au cœur de votre écosystème

Xiaomi Home est l’application incontournable si vous optez pour des produits Xiaomi. Disponible aussi bien sur le Google Play Store que sur l’Apple Store, elle vous permet de synchroniser et gérer tous vos objets connectés Xiaomi depuis votre smartphone.

Xiaomi Home Télécharger Xiaomi Home gratuitement APK

Surtout que l’appairage se fait avec une simplicité déconcertante. Une fois l’application lancée, vous pouvez détecter les objets environnants et les enregistrer dans Xiaomi Home. Si la détection ne se fait pas, il suffit alors de scanner un QR code présent sur les produits. C’est le cas par exemple de la caméra Xiaomi Mi 360° Home Security.

Cette application est également centrale dans la création de routines personnalisées. Par exemple, vous pouvez automatiquement éteindre vos ampoules connectées et lancer un cycle de nettoyage avec votre aspirateur robot dès lors que vous fermez la porte de votre logement. Tout ça grâce à un capteur d’ouverture.

Si vous possédez plusieurs produits connectés Xiaomi, les possibilités sont vraiment nombreuses.

Capteur d’ouverture : une maison connectée est une maison sécurisée

Xiaomi multiplie les solutions pour sécuriser efficacement votre domicile. On retrouve les traditionnelles caméras connectées, mais ce n’est pas tout. Autre exemple de système de sécurité connecté imaginé par Xiaomi : le Xiaomi Mi Door and Window Sensor 2. Ce capteur s’installe sur une fenêtre ou une porte afin de vous alerter en cas d’ouverture ou de fermeture. Grâce à l’application Xiaomi Home, vous pouvez surveiller l’accès à votre domicile depuis votre smartphone, lors d’un déplacement par exemple.

Le capteur détecte également la luminosité ambiante et peut se synchroniser avec vos ampoules intelligentes. Un combo qui vous permet, le soir lorsque vous rentrez chez vous, de voir la lumière s’allumer automatiquement au moment d’ouvrir la porte.

Le capteur d’intrusion Xiaomi Mi Door and Window Sensor 2, affiche un prix de 19,99 euros.

Gérer son ménage depuis la poche

L’un des premiers appareils qui viennent à l’esprit lorsque l’on pense aux objets connectés est incontestablement l’aspirateur-robot. Un segment que le constructeur n’a pas oublié avec son Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro. Cet aspirateur fait montre d’un excellent rapport qualité-prix.

Son aspiration de 3 000 Pa est suffisamment puissante pour éliminer efficacement la poussière, tandis que sa serpillière vibrante efface les taches sans difficulté. Non content de profiter d’une bonne autonomie, le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro sait se faire particulièrement discret. Vous pouvez ainsi travailler ou même faire une sieste sans être déconcentré par le robot.

Via son système de navigation LIDAR, l’aspirateur dresse une carte 3D de votre domicile, même s’il y a plusieurs étages. Cartes que vous pouvez consulter à tout moment sur l’application Xiaomi Home. Il est ainsi possible de consulter le parcours de votre aspirateur et de lui interdire le passage dans certaines zones.

Cet automne, Xiaomi offre 100 euros de remise sur le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, ce qui fait tomber son prix à 349 euros au lieu de 449 euros.

Le Xiaomi TV Q2 4K : la QLED pour tous

En incluant la technologie QLED dans son Xiaomi TV Q2 de 55 pouces, Xiaomi permet à la fois de profiter de son téléviseur à n’importe quelle heure de la journée grâce à une luminosité bien gérée, et de regarder films et séries en 4K. Il s’appuie, en effet, sur le standard HDR Dolby Vision IQ utilisant des capteurs de luminosité pour adapter l’affichage à l’éclairage de la pièce.

Deux haut-parleurs de 15 W chacun s’occupent de diffuser un son Dolby Atmos ou DTS-X. Au dos, on retrouve 3 ports HDMI (dont 1 eARC), 2 ports USB-2, un port Ethernet, un Composite, une sortie optique et un port Jack 3,5 mm. Ce téléviseur aussi compatible avec le Wi-Fi (2,4 et 5 GHz) et le Bluetooth 5.0. De quoi, là encore, garder le contrôle sur son téléviseur depuis son smartphone.

Surtout que la partie logicielle est assurée par Google TV, comme sur les Xiaomi TV A2. Un système d’exploitation complet et compatible avec Google Assistant pour une gestion du téléviseur à la voix.

La force du Xiaomi TV Q2 4K prend racine dans son prix, fixé à moins de 1 000 euros. Il est en effet proposé à 799 euros sur la boutique du constructeur.

N’ayez plus peur de laisser vos animaux seuls

Les animaux aussi peuvent profiter d’une maison connectée. Xiaomi le prouve avec les Xiaomi Smart Pet Feeder et Xiaomi Smart Pet Fountain.

Le premier est un distributeur de croquettes contrôlable depuis l’application Xiaomi Home. Via cette dernière, il est possible de distribuer de la nourriture quand bon vous semble ou de programmer des plages de distributions en fonction de l’heure ou du jour. Un indicateur visuel sur le distributeur indique lorsqu’il n’y a presque plus de nourriture. Vous recevez également une notification sur votre smartphone en cas de pénurie.

Le second se place comme une fontaine à eau pour les chats et les chiens. La Xiaomi Smart Pet Fountain s’appuie sur un circuit d’eau circulaire, afin de garder l’eau en mouvement pour éviter les bactéries. Bien entendu, elle embarque un système de filtre pour bloquer les résidus et autres particules fines. Son réservoir peut accueillir jusqu’à 2 litres d’eau, de quoi satisfaire les besoins moyens d’un chat adulte pendant 4 à 7 jours.

Là encore, il est possible (et conseillé) d’associer la Smart Pet Foutain à l’application Xiaomi Home. Un bon moyen de recevoir des rappels quand il est temps d’entretenir la fontaine, en changeant l’eau ou en remplaçant le filtre.

Xiaomi a même pensé aux possibles coupures d’électricité. Le distributeur et la fontaine embarquent une alimentation de secours composée de quatre piles AA afin de maintenir la distribution en cas de panne. Le Xiaomi Smart Pet Feeder est vendu 129,99 euros tandis que la Xiaomi Smart Pet Fountain est vendue 79,99 euros.