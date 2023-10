Ce TV 100 % sans fil ne se cassera pas en cas de chute grâce… à un fil

Un nouveau système d'accroche mural original pour le téléviseur sur batterie Displace TV permet, en cas de défaillance, de contrôler la chute du produit en toute sécurité grâce à un câble semblable à une tyrolienne.

Nous avions déjà eu l’occasion de voir le Displace TV pendant le CES au début de l’année 2023. Un TV Oled de 55 pouces et fonctionnant à l’aide d’une batterie amovible pour être 100 % sans fil. Le produit assez atypique se distinguait aussi par l’intégration d’une caméra rétractable.

Désormais, c’est une autre forme d’innovation qui vient nous surprendre. Displace mise toujours sur un téléviseur sans fil, mais il y intègre une autre sorte de câble qui se rapproche du principe de la tyrolienne. Oui, oui, vous avez bien lu.

C’est par le biais d’un article de The Verge que l’on découvre cette idée saugrenue. Et bien que cette dernière a de quoi surprendre, elle est plutôt maline. Explications.

Un effet ventouse et une descente en rappel

La startup Displace a récemment présenté un dispositif d’accroche innovant reposant sur un système d’aspiration qui crée un effet ventouse contre le mur. Ce système est lui-même alimenté par une batterie interne, selon l’entreprise. Et grâce à des algorithmes conçus spécialement dans cette optique, ce dispositif promet de maintenir le téléviseur accroché au mur pendant au moins 10 mois, même sans batterie externe branchée.

Malgré ces précautions de sécurité pour éviter la chute du TV, il est bon d’avoir une autre solution de secours. Et c’est là qu’intervient la fameuse tyrolienne. Ce câble offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. En cas de défaillance, il permet au téléviseur de descendre tout doucement, presque comme un alpiniste qui descendrait en rappel d’une falaise. Le GIF ci-dessous illustre bien le concept.

Ce n’est pas tout. Pendant cette très lente chute contrôlée, des flashs lumineux et une alarme sonore signaleront le problème. Le but est d’éviter tout accident avec un animal ou un enfant en bas âge.

Le fondateur de Displace, Balaji Krishnan et son entreprise, estiment ainsi avoir créé le système d’accroche mural pour TV le plus sûr du monde. C’est encore à prouver, mais il a le mérite d’être l’un des plus originaux.