Avec UBALDI.com, économisez sur votre TV Oled ou Neo QLED durant la Samsung Week

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais en ce moment, c’est la Samsung Week. Une semaine de promotion qui vous permet notamment d’obtenir les derniers téléviseurs OLED ou Neo QLED du constructeur à prix réduit.

Même si les usages ont très largement évolué ces dernières années et que plus grand monde ne regarde les chaines de télévision traditionnelles, le téléviseur reste encore un élément central de la plupart des foyers. Que l’on souhaite profiter de contenus en 4K sur son service de SVoD préféré, partager ses dernières photos de vacances, ou bien jouer sur sa console dernière génération dans les meilleures conditions, choisir le bon téléviseur est indispensable !

De ce côté-là, Samsung se positionne comme l’un des acteurs les plus complets du marché grâce à des écrans qui proposent une panoplie de fonctionnalités très complète et une qualité d’image pour le moins impressionnante. Une qualité qui a bien évidemment un coût qui peut s’avérer dissuasif pour les plus petits budgets. C’est sans compter la Samsung Week. Jusqu’au 29 octobre prochain, vous pouvez bénéficier de remises importantes sur les TV Samsung chez de nombreux revendeurs, dont UBALDI.com. L’e-commerçant affiche même des remises supplémentaires sur le prix de certains modèles Neo QLED et OLED.

Découvrir les offres de la Samsung Week chez UBALDI.com

ODR et code de réduction : économisez jusqu’à 1 000 euros sur les TV Samsung durant la Samsung Week

Si vous souhaitez obtenir un téléviseur OLED ou Neo QLED Samsung sans vous ruiner, c’est le bon moment. Depuis le 23, et jusqu’au 29 octobre, Samsung propose une offre de remboursement sur de nombreux modèles issus de son catalogue. De quoi économiser jusqu’à 1 000 euros sur de nombreux modèles Neo QLED, et jusqu’à 800 euros sur des TV OLED.

Pour faire bonne mesure, UBALDI.com a décidé de se joindre à la fête en appliquant une ristourne supplémentaire sous forme de code de réduction. De quoi économiser de 3 à 15 euros par tranche de 100 euros dépensés en fonction du modèle choisi, ce qui peut faire baisser significativement la facture sur les téléviseurs les plus onéreux.

Samsung Neo QLED : une image lumineuse et précise en toute circonstance

Si vous cherchez un téléviseur capable d’afficher une image fine, aux couleurs précises et vibrantes, c’est sans doute une dalle Neo QLED qu’il vous faut. La technologie Neo QLED repose sur l’interaction entre un rétroéclairage LED et un filtre constitué de dizaines de milliers de Quantum Dots pour gérer l’affichage. Cette alliance permet notamment d’obtenir un rendu des couleurs extrêmement proches de la réalité tout en permettant une meilleure gestion du contraste grâce à des pics de luminosité élevés.

Outre la qualité de l’image à l’écran, les téléviseurs Neo QLED de Samsung bénéficient de nombreux avantages. Comme la plupart des téléviseurs modernes, ils profitent d’une large partition connectée qui permet, par exemple, d’accéder à vos services de SVoD préférés, ou aux services TV de votre opérateur.

Dernier atout de ces téléviseurs, les fonctionnalités liées au gaming. Outre un Gaming Hub qui permet d’accéder à de nombreux outils et services liés au gaming (dans le cloud entre autres), les TV Neo QLED de Samsung bénéficient d’une connectique HDMI 2.1. Cette dernière autorise à jouer en 4K 120 Hz avec les dernières consoles de jeu et de bénéficier de quelques fonctionnalités supplémentaires comme le VRR (Variable Refresh Rate) ou le ALLM (Auto Low Latency Mode).

Pour la Samsung Week, UBALDI.com vous propose de découvrir le téléviseur Samsung Neo QLED 55QN95C et ses 55 pouces de diagonale à 979 euros grâce à une ODR de 1 000 euros.

Si vous trouvez que 55 pouces, c’est un poil petit, sachez que la version 75 pouces bénéficie, elle aussi, d’une belle réduction. Grâce à une ODR de 800 euros et l’utilisation du code de réduction 3UBA4323, vous pourrez faire baisser son prix de 2 790 à 1 909 euros.

Un dernier téléviseur Neo QLED vous est enfin proposé à prix réduit par UBALDI.com : le 85QN90C. Une dalle de 85 pouces qui possède un pic de luminosité maximale un poil plus faible que ses homologues de la série QN95C, proposée actuellement avec une réduction de 500 euros qui la fait tomber à 1 990 euros.

Samsung S90C : un écran OLED qui va à l’essentiel

Vous aimez les images contrastées, avec des noirs profonds ? Les téléviseurs dotés d’une dalle OLED sont parfaits pour vous. La gamme S90C de Samsung et ses 8,3 millions de pixels auto-émissifs (chaque pixel s’allume ou s’éteint en fonction des besoins de l’image) permettent de gérer à la perfection les noirs, sans effet de halo ou de fuite de lumière. La 4K est bien évidemment à l’ordre du jour, comme la norme HDR10+ pour une qualité d’image incomparable. Le son est aussi à l’honneur grâce à la compatibilité Dolby Atmos. En bref, il propose tout ce qu’il faut pour prendre une place de choix au cœur de votre salon.

La gamme S90C bénéficie aussi de nombreuses fonctionnalités en matière de divertissement et d’expérience connectée. Vous pouvez notamment :

profiter de l’accès aux principaux services de SVoD (Netflix, Disney+, YouTube, Twitch, etc.) directement sur votre TV ;

utiliser le mode Ambiant pour afficher vos photos ou images lorsque le TV est en veille ;

accéder à de nombreuses fonctionnalités liées au gaming grâce au Gaming Hub ;

jouer aux jeux du moment dans les meilleures conditions possibles avec les ports HDMI 2.1, le VRR et le ALLM.

Habituellement proposé à 1 790 euros, le TQ55S90C avec sa diagonale de 55 pouces est actuellement proposé à 1 135 euros chez UBALDI.com. Comment ? En combinant une ODR de 400 euros au code de réduction 15UBA4323 qui permet d’économiser 15 euros par tranche de 100 euros dépensés.

Si c’est la version 65 pouces qui vous fait de l’œil, vous pouvez l’obtenir à 1 875 euros toujours grâce à la combinaison entre une ODR de 200 euros et le code de réduction 15UBA4323.

Sachez enfin qu’une version 77 pouces est aussi disponible chez Ubaldi au tarif de 3 150 euros grâce au code de réduction 10UBA4323.

Samsung S95C : le meilleur de l’OLED made in Samsung

Dans les grandes lignes, la gamme S95C reprend les caractéristiques de la gamme S90C : les principales fonctionnalités connectées et toute la partie gaming sont bel et bien présentes. Au niveau de l’image, difficile de départager les deux. Ce téléviseur propose aussi des noirs profonds et des images très contrastées, mais bénéficie tout de même d’un pic de luminosité maximale plus élevé qui lui permet d’afficher des couleurs plus éclatantes. De quoi en faire l’un des meilleurs TV du moment à en croire le test réalisé par Frandroid.

La différence principale entre ces deux gammes réside toutefois dans la présence du boitier One Connect. Si vous êtes amateur de design épuré et que vous avez les fils apparents en horreur, ce dernier devrait vous plaire. Il permet de déporter toute la connectique du téléviseur loin de ce dernier grâce à un unique câble, sans affecter les performances.

Pour la Samsung Week, la version 55 pouces du S95C perd quelques centaines d’euros et tombe à 1 360 euros grâce au cumul d’une ODR de 600 euros et du code de réduction 15UBA4323.

La version 65 pouces de son côté est disponible à 2390 euros grâce à une ODR de 600 euros.

Quant à la version 77 pouces, vous devrez débourser 3 890 euros pour l’obtenir au lieu de 4 690 euros, son ODR étant de 800 euros.