Vous êtes nombreux·ses à avoir un téléviseur et à l’utiliser régulièrement

Le téléviseur reste un appareil central pour de nombreux foyers, mais sa présence tend à se réduire dans certaines franges de la population. La semaine dernière, nous avions voulu savoir si vous possédiez un téléviseur, ou si vous préféreriez utiliser vos autres écrans.

Le marché des téléviseurs fut à nouveau en baisse de plus de 2% en 2023, mais les technologies d’affichage n’ont fait qu’innover ces dernières années. Si l’Oled semble sur toutes les lèvres, le LCD n’a pas dit son dernier mot avec la technologie Mini-LED.

Sauf que voilà, les téléviseurs se voient bien souvent délaissés pour d’autres types d’écrans, comme les ordinateurs portables, les tablettes et même les smartphones. Le fossé générationnel peut aussi expliquer ces différentes tendances, tout comme le manque de place dans les logements.

Le téléviseur peut rester le centre névralgique du salon dans beaucoup de foyer, ou un luxe pour une tout autre frange de la population. Qu’il s’agisse de regarder les chaines de TV ou simplement de jouer et regarder des séries, le téléviseur a cependant encore bien des atouts.

Vous êtes beaucoup à posséder un téléviseur, et même à l’utiliser

Notre question était donc courte et directe, à savoir si vous possédez ou non un poste de télévision chez vous. Au regard des résultats que nous avons collectés, vous êtes au total 89% à en posséder un. Cependant, vous ne l’utilisez pas tous de la même manière : si vous restez une majorité (56%) à l’utiliser régulièrement pour regarder les chaînes de télévision, ce n’est pas le cas de tout le monde. 27% utilisent le leur uniquement pour jouer à des jeux vidéo ou pour regarder des films et des séries sur des plateformes de SVoD (soit des contenus délinéarisés, contrairement aux chaînes de télévision). Et cela semble pile correspondre à l’usage de Steph Ane, qui a publié un message en commentaire : « J’ai une belle télé OLED qui me sert uniquement pour du jeu ou de la SVoD. Ponctuellement je l’utilise pour écouter de la musique. Cependant je commence à passer de plus en plus de temps sur mon PC portable qui est relié à un écran UWHD Oled aussi. Donc oui la télé prend un peu la poussière. »

Mais pour 6% d’entre vous, le téléviseur n’est pas utile et prend quelque peu la poussière sur le meuble du salon. Certains ont fait le choix de ne pas en avoir : 143 de nos lecteurs utilisent à la place leur PC, smartphone ou tablette. Et pour 3% d’entre vous, vous avez de quoi faire, avec votre vidéoprojecteur (rien que ça !).

