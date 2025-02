Panne sur les TV LG : ce qu’il ne faut surtout pas faire

Grosse panne chez LG : les téléviseurs connectés perdent leur connexion à l’app store et à beaucoup d’apps.

Grosse panne chez LG. Comme on peut le lire sur Numerama, depuis le soir du 27 février 2025, une panne importante touche les téléviseurs LG sous webOS, leur système d’exploitation maison. L’app store est en rade, les applications ne se mettent plus à jour, et certaines refusent carrément de se lancer.

Alors, que se passe-t-il exactement ? Le problème vient du magasin d’applications intégré à WebOS, sobrement appelé « APP ». Depuis hier soir, impossible de s’y connecter. Si vous essayez, vous tombez sur un message d’erreur pas franchement rassurant : « Le contenu est indisponible. Cette page n’est pas disponible. A2.46.MA ». En gros, c’est la porte close. Pas de téléchargement possible pour les nouvelles applis, et pire encore, pas de mise à jour pour celles déjà installées.

La panne touche des utilisateurs un peu partout en Europe. Sur Reddit, les témoignages affluent de la Grèce à la Suède, en passant par le Royaume-Uni. Bref, c’est généralisé. Un utilisateur a même contacté le support technique de LG, qui lui a répondu, un peu penaud : « Nos serveurs sont en panne depuis 48 heures, on ne peut rien faire pour vous ». En interne, plusieurs personnes de l’équipe ont pu reproduire la panne.

Ne remettez pas à zéro votre TV

Pour l’instant, LG reste muet. Pas un mot officiel, pas une explication. On les a contactés pour en savoir plus, et on vous tiendra au jus dès qu’ils daignent nous répondre. En attendant, un conseil : évitez de réinitialiser votre télé ou de bidouiller les paramètres de localisation. Certains ont essayé, et ils se sont retrouvés bloqués sur l’écran des conditions générales d’utilisation (CGU), sans pouvoir valider.

