Barre de son et TV 4K/HDR Samsung en promotions : le home cinéma est plus accessible que jamais

Jusqu’au 19 avril prochain, la Fnac lance de belles offres de promotion sur des téléviseurs et barre de son Samsung. C’est le bon moment pour monter ou compléter son matériel de home cinéma.

Si vous n’avez encore jamais craqué pour un téléviseur 4K, 2020 est sans conteste le meilleur moment pour s’équiper. La Fnac organise en effet jusqu’au 19 avril prochain une campagne de promotion sur des téléviseurs 4K/HDR Samsung ainsi que sur ses fameuses barres de son HW-Q60R et HW-Q70R. Voici la liste des bonnes affaires à réaliser dans les prochains jours.

Le téléviseur Samsung QLED QE55Q65R (55 pouces) à 799 euros

Bien qu’elle se positionne comme de l’entrée de gamme, la série QLED de téléviseurs Samsung reste particulièrement intéressante en matière de qualité-prix. On en veut pour preuve la TV Samsung QLED QE55Q65R. Vous êtes en face d’un écran UHD de 55 pouces, à la définition 3 840 × 2 160 pixels (UHD), qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Surtout, le QE55Q65R s’appuie sur l’excellente puce Quantum Processor 4K, dont le principal avantage est d’upscaler le contenu vidéo vers de la très haute définition.

Cette TV Samsung jouit également d’une très bonne gestion des contrastes. Sans parler de la technologie Quantum Dots qui assure une restitution des couleurs incroyable, et ce, quelle que soit la luminosité de la scène. Grâce à son mode Ambiant, cet écran QLED s’intègre parfaitement à la décoration d’intérieur, puisqu’il fait disparaître l’écran noir au profit d’une série d’images, allant du fond d’écran interactif à vos photos, en passant par des clichés d’artistes. Enfin, le QE55Q65R est un téléviseur particulièrement facile à maîtriser, puisqu’il dispose d’une interface utilisateur Tizen toujours aussi claire, ainsi que d’une télécommande universelle.

Vendu habituellement 899 euros, le téléviseur Samsung QLED QE55Q65R est proposé à 799 euros sur la Fnac.

Le téléviseur Samsung QLED QE55Q80R (55 pouces) à 999 euros

De par la qualité de son image en SDR, la gestion de la luminosité en HDR et son filtre antireflet qui améliore les angles de vision, même dans un environnement lumineux, la TV Samsung QE55Q80R est une bonne alternative à un écran OLED. Le tout en conservant un prix sous la barre des 1 000 euros. Comme ses aînés, le téléviseur QE55Q80R bénéficie de toute la puissance de la puce Quantum Processor 4K. Cet écran de 55 pouces à la définition de 3 840 x 2 160 pixels (UHD) dispose lui aussi d’un excellent taux de contrastes.

Le taux de rafraîchissement de 100 Hz couplé à la compatibilité FreeSync en font un écran idéal pour les joueurs. Enfin, son interface Tizen, sa télécommande simplifiée à l’extrême et son mode Ambiant rendent ce téléviseur aussi simple à prendre en main que discret.

Le téléviseur Samsung QE55Q80R affiche un tarif de 999 euros sur la Fnac, soit une généreuse réduction de 500 euros par rapport à son prix d’origine.

Le téléviseur Samsung UE43RU7415 (43 pouces) à 479 euros

Habituellement proposé aux alentours de 600 euros, ce téléviseur de 43 pouces est une très bonne porte d’entrée pour la 4K et au HDR10. Alors certes, l’écran n’est pas basé sur une technologie Quantum Dots, mais sur une technologie LED. Mais il bénéficie de l’expertise de Samsung dans le domaine de l’image.

Pour le reste, il s’agit d’un téléviseur connecté installé sous Smart TV (Tizen) disposant de Google Assistant. Les applications de Canal+, Netflix ou Amazon Prime Video sont préinstallées dessus. C’est également un téléviseur doté d’une connectique généreuse avec 3 entrées HDMI, 2 ports USB et un port Ethernet. Parfait pour une chambre ou un logement étudiant.

Ce téléviseur UE43RU7415 est actuellement vendu 479 euros sur le site de la Fnac, lorsque vous êtes adhérents Fnac+. Celle-ci est gratuite pendant les 7 premiers jours d’essai.

La barre de son Samsung HW-Q70R à 449 euros

Vous avez désormais un téléviseur 4K et HDR chez vous ? Bien. Mais pour profiter pleinement des contenus affichés dessus, il est très important d’accompagner son téléviseur d’un bon système sonore. Et à ce titre, la barre de son Samsung HW-Q70R est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. D’autant plus qu’elle est compatible avec les technologies Dolby Atmos et DTS:X.

Malgré sa finesse — moins de 6 centimètres de haut —, cette barre de son est capable de produire un son puissant et très bien équilibré. Surtout, elle vient accompagnée d’un caisson de basse pour donner encore plus de profondeur aux graves. Enfin, grâce à sa connexion Bluetooth, le Samsung HW-Q70R peut également diffuser de la musique depuis votre smartphone pour ambiancer vos soirées.

Proposée au prix de 449,99 euros sur les sites de la Fnac, la barre de son HW-Q70R est l’une des meilleures références à moins de 500 euros.

Enfin, sachez que la barre de son Samsung HW-Q60R est aussi en promotion, au prix de 299 euros. Celle-ci n’est pas compatible avec les technologies Dolby Atmos et DTS:X, et profite d’une restitution sonore un peu moins équilibrée. En revanche, elle conserve le format compact et le caisson de basse qui l’accompagne.