Les téléviseurs Samsung QLED parés pour les nouvelles consoles sont en promotion

Entre l’arrivée des nouvelles consoles et le reconfinement, avoir un bon téléviseur chez soi est encore plus tentant. La Fnac et Darty proposent justement une large gamme de téléviseurs Samsung QLED en promotion, et notamment ceux dotés de ports HDMI 2.1, qui se marient très bien avec les nouvelles consoles.

La sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X est imminente. Pour en profiter pleinement, l’achat d’un téléviseur compatible HDMI 2.1 est recommandé. En effet, c’est avec cette norme qu’il est possible de jouer jusqu’en 4K et/ou jusqu’à 120 images par seconde. Une prouesse dont les nouvelles consoles sont théoriquement capables.

La Fnac et Darty proposent justement des remises importantes sur plusieurs téléviseurs équipés de ports HDMI 2.1. Des remises auxquelles il est possible d’ajouter une ODR supplémentaire : celle de la Samsung Blue Week. Pendant une semaine encore, Samsung propose un remboursement des achats de certains de ses produits sous forme d’ODR :

10 % du prix de l’appareil est remboursé pour l’achat d’un produit Samsung éligible acheté ;

15 % du total est remboursé pour l’achat de 2 produits Samsung éligibles achetés ;

20 % du total est remboursé pour l’achat de 3 produits Samsung éligibles achetés.

Retrouvez tous les détails de la Samsung Blue Week à cette adresse, ainsi que tous les produits éligibles.

Le Samsung QE55Q95T (55″) avec une barre de son Q60T est à 1529 euros (après ODR)

Le téléviseur Samsung Q95T est l’une des meilleures références 4K de l’année. Avec sa technologie QLED, ce téléviseur de 55 pouces est très polyvalent : excellente qualité d’image, traitement de l’image puissant, luminosité élevée et taux de rafraîchissement pouvant monter à 120 Hz. Il propose également un mode jeu qui fait baisser le temps de latence à moins de 10 ms. Un très bon score pour un téléviseur. Enfin, côté design, ce téléviseur dispose du boîtier déporté One Connect qui permet d’effectuer tous les branchements nécessaires à l’abri des regards. Grâce à lui, il n’y a qu’un seul et unique câble qui sort du téléviseur.

Le Samsung S95T est affiché au prix de 1799 euros sur le site de la Fnac, soit une remise immédiate de 200 euros. Vous pouvez également profiter d’une barre de son Samsung HW-Q60T offerte en l’ajoutant au panier. Pour couronner le tout, vous pouvez bénéficier d’un remboursement de 179 euros dans le cadre de la Samsung Blue Week. Le total revient donc à 1529 euros après ODR.

Le Samsung QE55Q83T (55″) est à 1079 euros (après ODR)

Pour les budgets moins élevés, le téléviseur Samsung Q83T est également un excellent modèle. Il se situe dans la gamme juste au-dessous du Q95T, et ces deux modèles partagent une bonne partie de leur fiche technique : le processeur de traitement de l’image, le design, la qualité de l’image, le taux de rafraîchissement à 120 Hz, le port HDMI 2.1, etc. Parmi les quelques différences, on note une quantité moindre de zones de rétroéclairage sur le Samsung Q83T, ce qui diminue légèrement les performances du HDR. Les angles de vision sont également un peu moins bons, et le boîtier connecté One Connect est absent. Des détails, car dans l’ensemble le Samsung Q83T est un excellent téléviseur qui permet de profiter d’une très bonne dalle QLED à un prix bien plus accessible.

Le téléviseur Samsung QE55Q83T (55 pouces) est actuellement en promotion au prix de 1199 euros, soit une remise immédiate de 300 euros. En plus, vous pouvez, là aussi, bénéficier d’une offre de remboursement de 10 % durant la Samsung Week, ce qui fait baisser son prix de 119 euros supplémentaires. Au total cet excellent téléviseur se retrouve à 1079 euros après ODR.

Le téléviseur Samsung 65Q800T (65″) à 2699 euros (après ODR)

Si pour vous l’achat d’un téléviseur Samsung est un véritable investissement dans le temps, il peut être intéressant de se tourner vers un modèle 8K. C’est par exemple le cas de ce téléviseur Samsung 65Q800T, qui profite lui aussi d’une dalle QLED. Il dispose des mêmes caractéristiques haut de gamme que le Q95T, mais dans une définition 8K. Pour en profiter pleinement, le Q800T bénéficie d’un processeur qui permet le traitement de l’image en 8K. C’est-à-dire qu’il va améliorer la définition des images provenant d’une source 4K ou Full HD par exemple en les upscalant. L’image diffusée sera ainsi d’excellente qualité, qu’importe la source. Enfin, la présence de ports HDMI 2.1 permet toujours de profiter des nouvelles consoles et des jeux en 4K à 120 images par seconde.

Le téléviseur Samsung 65Q800T de 65 pouces est actuellement en promotion sur le site de la Fnac, avec une importante remise immédiate de 1000 euros. Son prix passe ainsi à 2999 euros, auquel vous pouvez déduire l’offre de remboursement de Samsung de 10 %. Au final, il revient au prix de 2699 euros, soit 1300 euros de moins que son prix d’origine.

Le téléviseur Samsung QE65Q950TS à 4049 euros (après ODR) avec un Samsung Galaxy S20 Ultra offert

Le téléviseur Samsung QE65Q950TS 8K est quasiment ce qu’il se fait de plus haut de gamme chez Samsung. Ce téléviseur profite d’un plus grand nombre de zones de rétroéclairage que celui présenté au-dessus, ce qui lui permet d’atteindre une luminosité maximale très élevée parfaite pour les contenus HDR. Enfin, il profite de l’excellent boîtier déporté One Connect, pour effectuer tous ses branchements dissimulés dans un meuble par exemple.

Le téléviseur Samsung QE65Q950TS profite lui aussi d’une remise immédiate importante qui s’élève à 1500 euros. Et là aussi, vous pouvez déduire un remboursement de 10 %. Au final, le téléviseur Samsung QE65Q950TS revient au prix de 4049 euros après ODR. Mieux encore, pour tout achat de ce téléviseur vous pouvez profiter d’un Samsung Galaxy S20 Ultra offert d’une valeur de 1359 euros. Pour en profiter, il suffit de remplir cette ODR.