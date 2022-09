Le Sonos Sub Mini fuite, un caisson de basse plus compact (et on espère moins cher)

Le Sonos Sub Mini fait une courte apparition avant son lancement. Vous pourrez bientôt achever votre installation Sonos avec un caisson de basse compact et connecté.

Actuellement, le caisson de basse Sonos est vendu à 849 euros, il s’agit du Sonos Sub Gen 3. Comme son nom l’indique, c’est le caisson de basse officiel pour achever son installation Sonos, afin d’obtenir des graves plus profonds, des grondements et des rugissements réalistes. Le système est évolutif, vous pouvez ajouter de nouvelles enceintes Sonos au fur et à mesure que votre portefeuille le permet.

Justement, un des prochains produits de Sonos va en intéresser plus d’un. Après avoir commercialisé une barre de son plus accessible, la Sonos Ray, le fabricant américain s’apprête à commercialiser un plus petit caisson de basse.

Le Sonos Sub Mini, deux fois plus petit que le Sub Gen 3

Le site WinFuture a publié des clichés officiels, ce média allemand est réputé très sérieux. Vous pouvez avoir un aperçu des leaks de Roland Quandt, ils sont très nombreux.

L’image ci-dessus montre le Sub Mini, d’autres clichés l’illustre avec les haut-parleurs Sonos One, les barres de son Sonos Ray et Sonos Beam, cela suggère qu’il pourrait y avoir des bundles Sonos. Vous aurez le choix, comme d’habitude chez Sonos, entre le coloris noir ou blanc. L’ensemble a une conception cylindrique, avec un trou en forme de pilule au milieu.

Le Sonos Sub Mini serait annoncé comme un « subwoofer compact » conçu pour « donner aux films, à la musique et aux jeux un coup de pouce supplémentaire de basses ». Entre autres choses, Sonos indiquerait que l’appareil en combinaison avec un Sonos Ray ou un Sonos Beam devrait fournir « un contenu TV plus immersif » et plus « de profondeur et de clarté pour la musique » en le liant à une enceinte Sonos One, One SL et Ikea Symfonisk.

Deux amplificateurs « Class D » seraient intégrés. D’après WinFurure, le fabricant américain souhaite éviter la distorsion et améliorer la reproduction des basses avec un boîtier totalement étanche. Selon le média allemand, la réponse en fréquence serait de 25 hertz et l’appareil peut offrirait de faibles latences via une connexion Wi-Fi dans la gamme 5 GHz. L’ensemble péserait 6,35 kg pour une hauteur de 30,5 centimètres.

C’est à peu près tout en termes de détails. WinFuture suppose que nous pourrions voir le lancement du Sub Mini entre octobre et décembre, ce qui aurait certainement du sens d’un point de vue commercial.

