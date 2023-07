XGIMI MoGo 2 : un vidéoprojecteur aussi compact et léger que son prix pour les Prime Days

Connaissez-vous XGIMI ? Le constructeur de vidéoprojecteurs fait parler de lui grâce à des appareils efficaces et à bon prix. Ils profitent d'importantes réductions à l'occasion des Prime Days.

Si vous hésitiez jusqu’alors à investir dans un vidéoprojecteur, les Prime Days d’Amazon sont peut-être le bon moment pour vous lancer. En effet, les produits de la marque XGIMI profitent d’importantes promotions. Si vous ne la connaissez pas encore, sachez qu’elle propose des vidéoprojecteurs avec des rapports qualité-prix très intéressants au regard de la concurrence.

Lancés en avril dernier, les XGIMI MoGo 2 et 2 Pro sont déjà des références sur le marché des picoprojecteurs. Aussi compacts et faciles à utiliser qu’une enceinte nomade, ces deux modèles voient leur prix tomber respectivement à 299 et 549 euros durant les Prime Days. C’est le moment idéal pour transformer son salon en salle de cinéma sans se ruiner.

Des vidéoprojecteurs qui vous accompagnent partout

Alors que la plupart des vidéoprojecteurs sont imposants, XGIMI a développé toute sa marque autour de modèles ultra-compacts, aussi simples à transporter qu’à ranger. Les MoGo 2 et 2 Pro en sont un bel exemple.

Pas plus hauts qu’un smartphone et pesant tout juste 1,1 kg, ces deux appareils savent se faire discrets. Pouvant être alimentés sur secteur ou par une batterie externe en USB-C, ces picoprojecteurs s’adaptent aussi bien à une utilisation à domicile qu’à l’extérieur. Vous pouvez alors surprendre vos amis avec une soirée foot ou cinéma dans votre jardin, et pourquoi pas, agrémentée d’un barbecue.

Dans tous les cas, ces vidéoprojecteurs se suffisent à eux-mêmes. Inutile donc de prévoir un PC, un disque dur externe, ou même des enceintes en complément. Non seulement les MoGo 2 et 2 Pro disposent en interne d’une capacité de stockage de 16 Go, mais en plus, ils vous permettent d’accéder en Wi-Fi à vos plateformes de streaming préférées grâce à Android TV.

Au besoin, la marque a tout de même prévu des ports USB-A et HDMI 2.0 pour lire directement des fichiers stockés sur un ordinateur ou un support externe sans avoir à les transférer. Le son est quant à lui propulsé à une puissance de 16 W grâce à deux haut-parleurs certifiés Dolby Audio. Il est également possible de le connecter à des enceintes grâce à un port jack ou au Bluetooth.

Tout juste posé et déjà prêt à l’emploi

En dépit de sa compacité, le MoGo 2 est un véritable concentré de technologies. Une fois posé et alimenté, ce vidéoprojecteur ne requiert plus aucune intervention de votre part. Un atout de taille sachant que la plupart des appareils nécessitent un certain temps de préparation.

Le MoGo 2 se charge pour vous d’éviter les obstacles et d’adapter la taille d’affichage afin que l’image 720p ne soit jamais coupée. La diagonale est alors comprise entre 40 et 200 pouces en fonction du recul vis-à-vis du mur. Et peu importe le positionnement du vidéoprojecteur, celui-ci corrige automatiquement la distorsion trapézoïdale ainsi que l’alignement de l’écran pour éviter toute déformation de l’image.

Équipé de la technologie ISA 2.0 de même que d’un capteur ToF, le MoGo 2 Pro va encore plus loin que le modèle standard en termes d’automatisation. En effet, il propose la mise au point en continu pour garantir la netteté tout au long du visionnage. Cette version premium intègre aussi un système de protection des yeux afin de ne pas éblouir les personnes ou les animaux qui passeraient devant le projecteur. Un petit bonus appréciable sachant que la luminosité peut atteindre 400 lumens ISO à pleine puissance.

Les XGIMI MoGo 2 et MoGo 2 Pro sont donc très pratiques à l’usage et peuvent s’adapter aussi bien aux petits espaces chargés de meubles qu’aux grandes maisons. À l’occasion des Prime Days, Amazon les affiche respectivement à 299 et 549 euros, soit des prix parmi les plus bas du marché.

Encore plus de puissance, toujours à prix réduit

Durant les Prime Days, XGIMI ne se limite pas aux seuls MoGo 2 et propose une large sélection de vidéoprojecteurs en réduction chez Amazon. Par exemple, le premium Horizon Pro passe de 1899 à 1275 euros. À ce prix, la marque promet un affichage en 4K avec une forte luminosité pouvant atteindre 2200 lumens et toujours une installation rapide avec un paramétrage totalement automatisé.

Ceux qui privilégient la mobilité à la 4 K, peuvent se tourner vers le Halo+ et sa conception sans-fil. Hautement équipé, c’est aussi le vidéoprojecteur nomade le plus lumineux de XGIMI, avec ses 900 lumens. De quoi profiter de contenus contrastés, même si vous n’êtes pas complètement plongé dans le noir. Pour les Prime Days, le Halo+ est à seulement 719 euros au lieu de 849 euros.