Anker vient de dévoiler deux nouveaux vidéoprojecteurs, une vraie montée en gamme avec de l'Ultra HD au programme.

Anker est un discret, mais efficace, fabricant de vidéoprojecteurs sous la marque Nebula : nous avions pu tester le Capsule ou encore découvert le Mars plus puissant, mais moins compact. Nebula vient de passer à la vitesse supérieure avec le Cosmos, un vidéoprojecteur haut de gamme.

Cette nouvelle gamme Cosmos comprend deux vidéoprojecteurs, le Cosmos et le Cosmos Max. Le premier offre une définition Full HD, tandis que Max monte jusqu’en 4K UHD. Les deux sont conçus pour offrir une qualité d’image et de son exceptionnelle, grâce à leur luminosité élevée — jusqu’à 1 500 lumens sur le Max –, au support HDR10 et à une expérience sonore immersive avec l’audio Dolby Digital Plus 3D (4 haut-parleurs de 10 Watts).

On retrouve toujours les qualités ingénieuses des produits Nebula, comme la fonction de mise au point automatique et de correction de la distorsion trapézoïdale (lorsque le projecteur n’est pas perpendiculaire à l’écran). Vous pourrez également transformer votre salon en home cinéma, car la taille maximale d’une image peut atteindre 150 pouces (3,81 mètres). Il existe même une option pour les monter au plafond pour une expérience totalement immersive.

Les projecteurs utilisent Android 9.0, mais étrangement sans Android TV. Il s’agit d’une interface personnalisée avec les applications et fonctions basiques que l’on attend sur une TV (Netflix, YouTube, Chromecast, AirPlay, Miracast…). Il est doté d’un Wi-Fi intégré et du Bluetooth, de deux ports USB, d’une sortie optique pour le son et d’une double sortie HDMI. Pour contrôler votre vidéoprojecteur, vous pourrez utiliser la télécommande incluse ou les applications iOS ou Android dédiées. Malheureusement, il n’est question ni de Google Assistant, ni d’Alexa, ce qui fait tache sur le marché actuel.

Comme d’habitude, Nebula organise une prévente en financement participatif, déjà financé en quelques minutes (plus de 600 000 euros récoltés à l’heure où nous écrivons ces lignes), le Cosmo Full HD est vendu environ 400 euros (contre environ 700 euros à sa sortie) et le Cosmos Max est à environ 1 000 euros (contre environ 1 600 euros à sa sortie). Les premières livraisons sont prévues pour avril 2020.