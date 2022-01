Bouygues Telecom passe à l’attaque avec un forfait mobile B&You 100 Go à un prix imbattable

2022 commence sur des chapeaux de roue avec des offres forfait toujours plus intéressantes dont le très avantageux forfait Very B&You. Une offre à moins de 13 euros par mois, qui vous offre la coquette enveloppe de 100 Go de data 4G.

Vous envisagez de changer de forfait mobile ce mois-ci ? N’en dites pas plus, Bouygues Telecom sort l’artillerie lourde pour vous séduire avec cet imposant forfait Very B&You comprenant 100 Go de data 4G pour 12,99 € par mois.

Un forfait B&You, qu’est-ce que ça veut dire ?

B&You est l’offre sans engagement de Bouygues Telecom. Cela signifie que souscrire à l’un de leur forfaits présente de nombreux avantages :

Les forfaits sont sans engagement ;

Les prix pratiqués sont parmi les meilleurs du marché ;

Aucune mauvaise surprise, les prix restent les mêmes sur toute la durée de votre abonnement.

Valables jusqu’au 17 janvier 2022 inclus, les nouvelles offres Very B&You sont faites pour toutes les consommations et tous les budgets.

Si vous n’avez pas besoin de beaucoup de data, et souhaitez faire des économies, vous pourrez opter soit pour le forfait 200 Mo pour 4,99 euros par mois ou pour le forfait 40 Go pour 9,99 euros par mois.

Si au contraire, vous avez besoin d’un forfait plus conséquent, optez pour le fameux forfait 100 Go pour 12,99 euros par mois ou bien l’incontournable 200 Go pour 14,99 euros par mois.

Que contient le forfait Very B&You de 100 Go pour 12,99 euros par mois ?

Pour 12,99 euros par mois, vous bénéficiez d’un forfait de 100 Go de data en 4G comprenant :

En France métropolitaine :

Appels et SMS illimités 24h/24 vers la France métropolitaine et les DOM .

MMS illimités vers la France métropolitaine.

100 Go de data utilisable en France métropolitaine

Depuis l’Europe et les DOM :

Appels et SMS (émis et reçus) illimités vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM.

MMS illimités vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM.

15 Go de données utilisables en Europe/DOM.

À noter que les forfaits Very B&You s’adaptent au mieux à vos besoins. Si vous avez besoin d’une enveloppe de data plus importante à l’étranger par exemple, le forfait 200 Go pour 14,99 euros par mois vous permet de bénéficier de 20 Go d’internet mobile en Europe. A contrario si vous choisissez le forfait 200 Mo pour 4,99 euros par mois, vous ne bénéficierez d’aucune enveloppe de data à l’étranger.

Pourquoi choisir Bouygues Telecom ?

S’orienter vers un forfait B&You, c’est également choisir la couverture réseau de Bouygues Telecom, l’un des opérateurs les mieux classés par l’étude annuelle de l’Arcep. L’opérateur vous permettra donc de profiter à la fois d’une communication téléphonique de qualité sur l’ensemble du territoire, mais également de bénéficier d’un réseau internet 4G des plus qualitatifs. À vous le binge watching dans le fin fond de la campagne française.

Comment changer de forfait sans changer de numéro ?

Si vous souhaitez conserver votre ancien numéro de téléphone, aucun souci. L’option est disponible lors de la souscription à votre nouveau forfait et ne vous coûtera que le prix de votre nouvelle SIM, soit 10 euros, ainsi qu’une petite recherche de votre numéro RIO. Une fois votre numéro RIO trouvé, il faudra le communiquer à B&You lors de la souscription à votre nouveau forfait, et l’opérateur s’occupera de résilier votre ancien abonnement au profit du nouveau. Cela prend généralement 3 à 5 jours ouvrés.