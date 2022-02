Boursorama lance Boursomarkets, une nouvelle plateforme d’investissement accessible à tous

Boursorama vient d'annoncer la mise en ligne de sa nouvelle plateforme de bourse grand public avec déjà plus de 40000 produits d'investissement.

À l’instar de ce que peuvent proposer certaines néobanques comme Vivid ou Lydia, Boursorama vient aujourd’hui de lancer Boursomarkets, sa propre plateforme de bourse accessible à tous, sans condition d’entrée et sans frais de courtage. Une manière pour le géant de l’investissement et de la banque en ligne de s’ouvrir à un marché en plein essor et dont il a la pleine légitimité.

Ouvrir la bourse à un nouveau public

Le courtage en ligne a pris une autre dimension depuis la crise du Covid. D’après l’AMF (l’Autorité des Marché Financier), plus d’un million de nouveaux investisseurs particuliers se sont lancés en bourse depuis trois ans rien qu’en France. Boursorama déclare même qu’un de ses nouveaux investisseurs sur cinq a rejoint la banque en ligne dans cette optique. Cette nouvelle plateforme en architecture ouverte tente d’attirer un public toujours plus nombreux et surtout plus jeune, désireux d’investir en autonomie et avec le moins contrainte possible, d’où l’absence de frais de courtage. Dans un communiqué, le directeur général de Boursorama Benoît Grisoni, déclare :

« BoursoMarkets, c’est l’association du leader du courtage en ligne avec les émetteurs leaders sur chaque classe d’actifs pour offrir aux investisseurs particuliers une offre de Bourse unique en France. »

Boursomarkets répond donc à ces besoins en ouvrant à l’accès à une gamme complète d’actifs comprenant plus de 40 000 produits (Turbos, Warrants, Certificats, ETF et OPC) qu’ils soient à risque à court terme ou d’investissement à long terme. Le géant boursier s’est associé aux acteurs leader et émetteurs d’actifs tels que la Société Générale, Goldman Sachs, BlackRock ou encore Sycomore AM.

La bourse, plus que jamais l’élément moteur de Boursorama

En dehors de son entité banquière qui réalise, elle aussi, des chiffres records avec plus de 3,3 millions de clients dont 1 million rien qu’en 2021, Boursorama déclare avoir encore renforcé sa position de leader du courtage en ligne avec plus de 7,3 millions d’ordres exécutés et près de 30 Mds d’euros de volumes échangés l’année dernière. Les services de conseils et d’analyse annexes aux courtages ont contribué à attirer un public néophyte toujours plus large. À voir si la concurrence pourrait s’inspirer ou non de la mouvance pour s’engouffrer dans la brèche.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.