Adobe Premiere Pro : ce nouvel outil va grandement faciliter la vie des vidéastes

Premiere Pro vient d'ajouter Frame.io directement à son abonnement Creative Cloud. En clair, cela signifie que cette solution très pratique pour annoter des projets vidéo et travailler à plusieurs sur un montage va se démocratiser auprès de la plupart des utilisateurs du logiciel.

Si vous avez déjà rédigé un texte à quatre mains à l’aide de Google Docs, ou encore rempli un tableau à plusieurs sur Google Sheets, il y a fort à parier que vous trouviez ces outils très pratiques.

Ils permettent en effet d’interagir en direct sur un projet avec d’autres personnes, de laisser des commentaires directement sur le projet, sans avoir recours à un document secondaire qui rassemblerait toutes les modifications ou remarques. Et bien Adobe a décidé d’intégrer ce même principe à son logiciel de montage, Premiere Pro.

Cette solution porte le nom de Frame.io et elle sera désormais intégrée directement à l’abonnement Creative Cloud. Auparavant, pour s’en équiper, il fallait en effet recourir à l’installation d’un plug-in, tout en payant un abonnement supplémentaire. Ce n’est plus le cas. Et vu à quel point Frame.io va se montrer pratique pour collaborer à distance sur des vidéos, il devrait bien vite devenir un incontournable.

Frame.io c’est quoi ?

L’idée est simple : une fois votre montage assez satisfaisant pour être montré à des yeux extérieurs, un client ou un collaborateur par exemple, vous pouvez envoyer un lien qui leur permet de le visionner et de l’annoter en direct.

Concrètement, la personne en question pourra ajouter un commentaire directement dans la barre de lecture de la vidéo, de façon à ne pas avoir besoin de chercher le timecode à chaque remarque. Un gain de temps précieux. « Plus besoin de compiler des retours à travers des feuilles de calcul ou des e-mails », écrit Adobe dans le communiqué qui présente la fonctionnalité.

Le commentaire est directement lié à l’endroit de la vidéo qu’on souhaite modifier. // Source : Frandroid Les commentaires s’affichent à droite sous forme de liste ou encore directement sur la barre de lecture de la vidéo. // Source : Frandroid Une série d’outils simples permettent de dessiner sur le projet vidéo afin de détailler ses remarques. // Source : Frandroid

En outre, le commentateur ou la commentatrice a la possibilité de dessiner directement sur la vidéo afin de mettre en exergue un point qu’il ou elle souhaite modifier.

Si vous avez l’habitude de travailler avec diverses versions d’un même projet, un menu déroulant en haut de l’interface permet de passer de votre V1 à votre V3 ou toute autre version comme vous le souhaitez.

Un onglet dédié

C’est donc un outil déjà bien complet qui vient d’être ajouté à Premiere Pro. Adobe semble d’ailleurs bien décidé à mettre fortement en avant sa nouvelle solution. La firme derrière Photoshop ou Acrobat a carrément rajouté un nouvel onglet appelé « révision » qui rassemble tous les projets collaboratifs.

Seule limite à la formule : vous ne pouvez charger que 100 Go de contenus sur le Cloud à partager. Adobe promet que cela permet de collaborer sur jusqu’à 5 projets différents. Ajoutons que pour profiter de cette nouveauté, un compte sur Frame.io est nécessaire.

