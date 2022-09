Découvrez Digital Campus, l’école qui forme (vraiment) aux métiers du numérique

Se former aux métiers du numérique est loin d’être une sinécure tant les structures éducatives traditionnelles accusent un retard en la matière. Il existe heureusement de nombreuses écoles conscientes des enjeux du numérique et qui proposent un enseignement adapté. Exemple avec Digital Campus.

Avec l’explosion du web et la démocratisation du numérique sont apparus de nombreux métiers qui n’existaient pas il y a 10 ou 20 ans. Des métiers requérant un savoir-faire précis et transverse pour faire face à un univers où il faut savoir s’adapter rapidement. Pour répondre aux besoins créés par ces nouveaux métiers et former les professionnels de demain, de nombreuses écoles ont vu le jour. Des structures comme Digital Campus.

Héritier de l’IESA multimédia, Digital Campus se démarque grâce à une vision particulière, moderne, du numérique qui s’articule autour de trois grands axes que sont le design, le développement et le marketing.

Forte de 11 campus et d’un réseau de partenaires étendu, elle se classe aujourd’hui parmi les premières écoles du web, selon le classement établi par le Figaro étudiant. Petit tour d’horizon de cette école qui place la créativité et la polyvalence au cœur de son projet pédagogique.

Des cursus pluridisciplinaires pour former les experts du web de demain

Afin de former correctement ses élèves aux enjeux du web, et plus généralement du numérique, Digital Campus propose des formations pluridisciplinaires qui reposent sur un tronc commun varié. Grâce à lui, les étudiants peuvent se familiariser avec de nombreuses thématiques, et obtenir des connaissances qui les aideront tout au long de leurs études, mais aussi de leur vie professionnelle.

Pour assurer cette polyvalence, essentielle lorsque l’on travaille dans le numérique, Digital Campus propose donc à ses élèves d’acquérir des connaissances dans les domaines suivants :

Design (outils graphiques et web, UX, storyboarding, montage, etc.) ;

Développement (algorithmes et architecture, PHP/MYSQL, HTML/CSS, CMS Wordpress, etc.) ;

Gestion de projet (projet en itération, cahier des charges, management d’équipe, etc.) ;

Marketing (marketing stratégique, gestion et relation client, fondamentaux du marketing, etc.) ;

Communication (théorie et scénario, atelier projet vidéo, social média, etc.) ;

Professionnalisation (book et portfolio, recherche de stage et alternance, prise de parole, anglais, droit, etc.) ;

Culture (histoire du graphisme, sémiologie, culture et économie du web, etc.).

Très complet, ce socle de connaissance se retrouve dans la très grande majorité des formations proposées par Digital Campus, que ce soit en Bachelor (Bac+3) ou Mastère (Bac+5), mais aussi dans les formations professionnelles qui y sont dispensées.

Digital Campus : une école ancrée dans la réalité et tournée vers la pratique

Contrairement à de nombreuses écoles qui dispensent un enseignement essentiellement théorique, Digital Campus a, pour sa part, fait le choix de la pratique. L’école a adopté la philosophie du « learning by doing » (ou apprentissage par la pratique en bon français) et développé un programme pédagogique adapté.

Ici, les cours magistraux ne sont pas la norme et le projet est au cœur de l’enseignement. Les élèves sont soumis à des problématiques qu’ils vont devoir résoudre, seuls ou en groupe, avec le soutien des enseignants et intervenants réguliers issus du monde de l’entreprise. Digital Campus a d’ailleurs noué des partenariats avec de grandes entreprises telles que la SNCF, Orange, AT Internet, Groupama, Pernod-Ricard ou encore IBM.

Cette approche pratique est complétée par ce que Digital Campus nomme les Labs. Au début de son cursus, chaque étudiant doit intégrer l’un des trois Labs (Design, Développement ou Marketing), où il pourra développer plus avant ses compétences et bénéficier de nombreux avantages. Projets dédiés, conférences, ressources pédagogiques et support de communication ne sont que quelques-uns des petits plus apportés par ces structures.

Cette volonté d’ancrer l’enseignement dans le réel passe aussi par la mise à disposition d’un environnement de travail optimisé. Digital Campus propose donc des équipements et des outils adaptés aux besoins de ses élèves. Salles à projet dernier cri, salles équipées d’ordinateurs récents (PC ou Mac), espaces de coworking pour les travaux de groupe, espaces Lab et, pour terminer, le DC Learn, une plateforme en ligne abritant les ressources nécessaires à l’enseignement.

Bien plus qu’une école : un réseau

Aujourd’hui, Digital Campus est bien plus qu’une école dispensant des formations aux élèves qui la rejoigne. Digital Campus, c’est avant tout un réseau qui a pour vocation d’accompagner ses élèves vers leur intégration dans le monde du travail.

À la base de ce réseau se trouvent les 11 campus répartis sur le territoire français métropolitain (Aix, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse et Strasbourg), à la Réunion ou encore à Dakar au Sénégal. Accueillant plus de 2300 élèves, ils contribuent tous aux développements des connaissances dispensées par l’école, que ce soit par le biais de conférences ou d’évènements, accessibles par tous les élèves.

Mais Digital Campus, c’est aussi de nombreux partenariats. Avec des écoles à l’étranger tout d’abord, dans lesquelles les étudiants peuvent effectuer des stages. Mais aussi avec des associations ou d’autres structures comme le cours Florent qui dispense des stages de théâtre ou Strate, une école de design qui offre des initiations au design thinking.

C’est enfin un réseau de plus de 3 000 entreprises qui viennent appuyer le projet pédagogique de Digital Campus en intervenant directement au sein des formations, en accueillant les élèves à l’occasion de stages, d’alternance, ou en embauchant les élèves au sortir de leur formation.