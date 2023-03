Netflix s’enrichit d’une fonction pratique et bienvenue qui manquait cruellement sur les TV

Customiser ses sous-titres sur l’application TV Netflix est désormais possible : une bonne nouvelle pour tout le monde, et plus particulièrement les personnes souffrant de déficience visuelle.

Si vous aimez regarder Netflix sur votre téléviseur, alors vous pourriez fortement apprécier la toute nouvelle fonctionnalité récemment déployée dans le monde entier : la personnalisation des sous-titres, qui n’était jusque-là pas possible, nous apprend TechCrunch.

Au total, trois tailles de sous-titres sont disponibles : petit, moyen et grand. Différents styles ont aussi été mis à l’ordre du jour : texte blanc sur fond noir, texte noir sur fond blanc, texte jaune sur fond noir et l’ombre portée.

Pratique à plus d’un titre

Déployée dans le monde entier depuis le 8 mars 2023, cette fonction est intéressante à plus d’un titre. D’un, elle permet de mieux customiser les sous-titres selon les goûts et les couleurs de chacun et chacune. C’est de la pure personnalisation.

De deux, elle peut apporter une solution pertinente aux personnes souffrant de problèmes visuels. Agrandir les sous-titres au maximum pour les personnes myopes est désormais totalement envisageable, surtout si votre TV se situe loin de votre canapé.

Un petit retard rattrapé

Pour apporter un peu de contexte, TechCrunch mentionne une étude signée Conviva, spécialisée dans les analyses de données de streaming. Selon elle, les contenus streaming regardés sur les grands écrans – soit les téléviseurs – représentaient 77 % des minutes diffusées dans le monde au premier trimestre 2022.

Il y a donc du sens à optimiser l’expérience utilisateur sur ce type d’appareil eu égard aux chiffres avancés. Au passage, Netflix vient rattraper son retard par rapport à la concurrence, qui propose déjà ce type d’option : de Prime Video à Disney+ en passant par Paramount+, pour ne citer qu’eux.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).