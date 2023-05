Stockage à vie : pourquoi cette offre de pCloud est sans doute la plus intéressante du moment

Pourquoi payer une solution de stockage en ligne chaque mois lorsque l’on peut tout régler en une fois et en profiter à vie ? C’est la question à laquelle répond pCloud avec son offre Family "à vie", que l'on peut partager avec sa famille et ses amis

Quel est le point commun très probable entre un utilisateur d’iPhone, un photographe amateur ou travailleur nomade ? Tous utilisent quotidiennement un espace de stockage dans le cloud. Simple à utiliser, accessible, sécurisé, le stockage en ligne permet en plus de ne plus avoir à se soucier de la mémoire restante sur son téléphone. Ces avantages ont toutefois un coût : chaque mois il faut passer à la caisse pour pouvoir les conserver. Comme pour la location d’un appartement, vous payez le droit de poser vos affaires numériques dans un espace donné.

Une dépense nécessaire, mais qui peut vite devenir assez importante en fonction de l’espace dont vous avez besoin pour vos données. C’est là qu’intervient pCloud avec son offre Family. Une offre “à vie” que vous pouvez partager avec quatre autres utilisateurs, et que vous ne payez qu’une seule fois. Après avoir souscrit, vous pouvez disposer de 2 à 10 To (en fonction de l’offre choisie) jusqu’à la fin de vos jours (dans les faits, l’abonnement dure 99 ans, mais vous avez compris le principe).

Le stockage à vie, est-ce vraiment si intéressant que ça ?

Eh bien pour faire simple, la réponse est oui. Au premier abord, dépenser une telle somme pour profiter d’une solution de stockage en ligne est contrintuitif quand vous payer moins de 10 euros par mois. Et pourtant, en faisant les calculs, il est difficile de ne pas voir les avantages de la solution proposée par pCloud.

Actuellement, la grande majorité des acteurs du stockage en ligne proposent un forfait 2 To pour une somme mensuelle avoisinant les 10 euros et un utilisateur unique. Grossièrement, cela met le forfait annuel à 120 euros, ce qui signifie que vous dépenserez 400 euros en un peu plus de trois ans (trois ans et quatre mois si l’on chipote encore).

Pour une dépense équivalente, vous obtiendrez donc, pour une seule personne, 2 To de stockage pendant 40 mois chez la plupart des hébergeurs. Chez PCloud en revanche, ce sont 5 personnes qui pourront bénéficier de ces mêmes 2 To de stockage, et ce, pendant 99 ans. Si vous souhaitez protéger vos fichiers sur le long terme, le calcul est vite fait. Pour faire une analogie grossière, opter pour la solution de pCloud revient à acheter un appartement au lieu de le louer. C’est plus cher, cela demande un investissement un peu plus important, mais sur le long terme c’est beaucoup plus rentable.

Pourquoi choisir l’offre pCloud Family ?

En plus de l’avantage strictement pécuniaire, l’offre familiale de pCloud se démarque par diverses fonctionnalités adaptées… aux familles. Que vous choisissiez la formule 2 ou 10 To, ce sont pas moins de 5 utilisateurs qui pourront se répartir l’espace de stockage pour y héberger leurs fichiers.

L’avantage ici, c’est que chaque utilisateur dispose d’un espace personnel privé et sécurisé afin d’y stocker tout ce qu’il souhaite. L’interface de gestion du compte permet, très simplement, de gérer la quantité de stockage allouée à chacun pour s’adapter à leurs besoins respectifs.

De nombreuses fonctionnalités de partage ont aussi été implémentées pour permettre aux utilisateurs de partager leurs fichiers entre eux ou avec des personnes tierces. En quelques clics, vous pourrez générer un lien pour accéder à un dossier complet ou un fichier en particulier, et le télécharger si besoin est. Mieux, en donnant accès à un dossier, vous pourrez permettre aux utilisateurs invités de modifier son contenu, pour ajouter leurs propres ressources par exemple.

En sus de ces fonctionnalités dédiées au partage, pCloud bénéficie de nombreux avantages qui s’articulent autour de trois grands axes :

l’accessibilité : pCloud a décidé d’offrir une multitude de points d’accès à ses services. Extension pour votre navigateur (Chrome, Opera ou Mozilla), une application pour votre smartphone (iOS ou Android) ou votre PC (macOS, Windows ou Linux) : le choix vous appartient ;

la simplicité : utiliser pCloud est extrêmement simple. Son interface, tout en français, est très claire et bénéficie de nombreuses options de tri et de recherche pour gérer vos documents. Quant à la copie des fichiers, un simple glisser déposer suffit pour ajouter quelque choses à votre espace ;

la sécurité : il s’agit là d’un point capital. Les données hébergées par pCloud profitent pleinement de la législation suisse et européenne sur la vie privée (comme le RGPD). L’hébergeur propose aussi un cryptage performant afin de préserver l’intégrité de vos données.

Découvrez les offres de stockages pCloud Family à partir de 399 euros

En ce moment, et jusqu’au 19 mai prochain, pCloud vous propose de découvrir ses offres pCloud Family à prix réduit. Des offres simples et complètes que l’on peut partager à 5, que ce soit en famille ou avec des amis. Vous pouvez actuellement choisir entre deux offres proposant un volume de stockage différent :

la première vous donne accès à un stockage 2 To pour 399 euros, soit une réduction de 77 % par rapport à son tarif initial de 1 700 euros ;

la seconde vous donne, elle, accès à 10 To d’espace de stockage pour 1 049 euros au lieu de 7 600 euros habituellement. De quoi réaliser une économie de 86 %.

Sachez que cette offre bénéficie aussi d’une garantie de remboursement dans les 10 premiers jours suivant la date d’achat.