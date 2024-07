Spotify : cette fonctionnalité très appréciée est de retour sur les comptes gratuits

Il n’est pas tous les jours facile d’avoir un compte Spotify gratuit, entre les publicités tous les deux trois morceaux et le contrôle très limité de la lecture… Mais cette fois-ci, la plateforme a choisi de lâcher un peu de lest avec l’accès aux paroles qui fait son retour sur les comptes gratuits !

Source : Spotify

Les personnes qui chantent « assassins de la police » au lieu de « that’s the sound of da police« , on vous voit. Maintenant que les comptes gratuits Spotify ont de nouveau accès aux paroles, il n’y a plus aucune excuse pour continuer à faire l’erreur. Effectivement, les utilisateurs freemiums ont de nouveau accès à cette fonctionnalité très appréciée comme le rapporte Engadget.

À lire aussi :

Spotify vs Deezer vs Apple Music… : quel service de streaming de musique choisir en 2024 ?

Quand Spotify nous coupait la parole…

Source : Spotify

En septembre 2023, Spotify commençait à tester le retrait des paroles à certains comptes gratuits avant de généraliser cette restriction à tous les comptes gratuits en mai dernier. Depuis, il est possible de voir les paroles de seulement trois chansons par mois si on ne paye pas d’abonnement. Pour les utilisateurs freemiums, il s’agit d’une autre tactique devant les convaincre de souscrire à un abonnement payant dont le prix d’entrée s’élève aujourd’hui à plus de 11 euros par mois.

Les utilisateurs freemiums devaient alors déjà composer avec les publicités, le nombre limité des sauts de piste, la lecture aléatoire imposée et l’impossibilité de télécharger les morceaux afin de les écouter sans connexion internet (pratique quand son TGV roule au milieu de nulle part). Autant dire qu’il y a de quoi être frustré par cette énième restriction.

Un retour en arrière stratégique

Mais Spotify a récemment fait marche arrière en restaurant l’accès aux paroles aux comptes freemiums. Une décision dans la droite lignée des déclarations du DG de Spotify, Daniel Ek. Celui-ci annonçait vouloir rendre la version gratuite de la plateforme plus attractive, que ce soit à l’aide de nouvelles fonctionnalités ou grâce à un remaniement de l’interface.

Un porte-parole de Spotify déclarait notamment : « Chez Spotify, nous sommes toujours en train de tester et d’itérer. Cela signifie que la disponibilité de nos nouvelles fonctionnalités peut varier d’un niveau à l’autre…«

Au deuxième trimestre 2024, la plateforme comptabilisait 626 millions d’utilisateurs actifs dont 246 millions d’abonnés premiums. Ce qui signifie que les utilisateurs freemiums représentent plus de 60 % du nombre total d’utilisateurs actifs.

Spotify Télécharger gratuitement

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.