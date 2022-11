Revolut se rapproche de plus en plus d’un WeChat à l’européenne

Revolut n'en fini pas de faire évoluer son application bancaire et incorpore une nouvelle fonctionnalité de chat permettant aux clients de la néobanque de converser pour faciliter les échanges d'argent.

Revolut continue de développer sa « Super-App » en incorporant une nouvelle option pour ses clients européens. Il s’agit tout simplement d’une fonction de chat permettant d’échanger des messages à la manière d’un WhatsApp (Stickers et GIF inclus) tout en envoyant et en demandant des fonds à d’autres clients. Revolut garantit un chiffrement de bout en bout des échanges ainsi que la possibilité de désactiver la fonction au besoin. En intégrant un chat dans son application, Revolut répond là à deux besoins formulés par ses utilisateurs. En premier lieu, d’éviter d’avoir à utiliser une application tierce pour échanger à propos d’un transfert d’argent et de l’autre de faciliter les conversations concernant l’argent : plus de deux Européens sur trois (67,5 %) déclarent avoir des difficultés à parler d’argent, selon une étude européenne.

Pour le moment, cette fonctionnalité de chat, comme toutes celles que Revolut a implémentées dans son application récemment, semble réservée aux clients Revolut, ce qui limite tout de même son utilisation.

Une super App qui s’inspire des Dragons Chinois (Wechat, Alipay)

On voit là une forte volonté de se rapprocher des géants de la super app chinoise comme WeChat qui propose aujourd’hui bien d’autres services que le chat en ligne. Avec sa plateforme de paiement en ligne, c’est vers WeChat Pay ou Alipay que Revolut pense aussi. Une tendance qui semble vouloir s’implanter en Europe où les néobanques souhaitent diversifier leurs activités.

Cependant, il faut tempérer cette comparaison et s’apercevoir que l’on est encore loin de s’approcher de la puissance des dragons chinois et de leur éclectisme. Revolut reste encore très ancré dans ses activités bancaires et ses nouvelles fonctionnalités ne viennent finalement qu’accompagner ses produits financiers, surtout que la concurrence est féroce dans ce domaine sur le marché européen.

