Revolut veut faire de l’ombre à AirBnB avec sa nouvelle fonction

Revolut fait évoluer son service de réservation "Stays" en ajoutant la possibilité de louer une résidence de vacances, le tout entre particuliers. On a déjà vu ça quelque part, non ?

Pour un peu, on pourrait croire que Revolut fait tout pour s’éloigner de son activité bancaire. La néobanque d’origine britannique vient de mettre à jour son service de réservation d’hôtel ou de logement dans le monde entier baptisé « Stays » lancé il y a tout juste un an.

Cette dernière ouvre maintenant la possibilité de louer une « maison de vacances », toujours depuis l’application Revolut. Cette fonctionnalité est pour le moment réservée aux clients européens et britanniques de la néobanque.

Revolut Télécharger Revolut gratuitement APK

Louer un logement tout en obtenant du cashback

Cette nouvelle option vient compléter l’offre de voyage proposée par Revolut qui souhaite visiblement encore développer sa plateforme.

Plus précisément, cette fonctionnalité rappelle évidemment un certain Airbnb puisqu’elle concerne des locations de logement entre particulier et dans le monde entier. La différence est qu’il est encore impossible de mettre en location son logement depuis l’application, la plateforme étant gérée par un organisme externe dont nous n’avons pas pu obtenir le nom.

L’autre élément mis en avant par la néobanque est le cashback : une location via l’application peut rapporter aux utilisateurs jusqu’à 4 % de cashback en fonction de leur compte Revolut.

Revolut continue donc son développement hors du strict secteur bancaire et compte bien faire encore évoluer les fonctionnalités de sa « super-app financière ».

Pour en savoir plus sur cette néobanque, vous pouvez retrouver notre avis complet sur Revolut.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.