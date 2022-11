Notée 9/10, cette banque en ligne vous offre 80 euros de prime pile pour le Black Friday

Et si vous changiez de banque juste avant le Black Friday ? Hello bank ! offre une prime de bienvenue de 80 euros à ses nouveaux clients, de quoi réaliser de beaux achats pour la fin de l'année. Jusqu'au 5 décembre, l'offre Hello Prime est également gratuite pendant 6 mois, afin de réaliser des économies sur la durée.

Avec son 9/10, Hello bank ! est la banque en ligne la mieux notée dans nos colonnes. Un succès qui s’explique par ses tarifs bas, la qualité de son application mobile ou encore la synergie avec le réseau d’agences BNP Paribas.

Pour la fin d’année et jusqu’au 5 décembre, Hello bank ! vous permet de découvrir gratuitement son offre premium Hello Prime pendant 6 mois. Mieux, une prime de 80 euros est offerte pour toute ouverture du compte. Voilà de quoi se faire plaisir pour le Black Friday.

Les raisons du succès d’Hello bank !

Si Hello bank ! a reçu une excellente note lors de son test chez Frandroid, c’est d’abord grâce aux tarifs qu’elle pratique. La banque en ligne ne facture aucuns frais de tenue de compte et aucune commission sur les opérations. À l’usage, il y a de grandes chances qu’Hello bank ! ne vous coûte rien sur vos opérations courantes.

D’autant que vous pouvez agir vous-mêmes sur de nombreux paramètres de votre compte ou de votre carte depuis l’application mobile. Là où les banques traditionnelles les facturent, alors même qu’il faut passer par des téléconseillers. Depuis l’application mobile Hello bank !, vous pouvez gratuitement bloquer votre carte, modifier votre plafond, commander des chéquiers… Tout le nécessaire pour gérer ses comptes en total autonomie.

Mieux, elle offre également bon nombre de fonctionnalités pratiques au quotidien. On trouve ainsi les opérations affichées en temps réel, un outil de gestion du budget, les virements instantanés gratuits, etc. Enfin, banque moderne oblige, Hello bank ! est compatible Apple Pay, Google Pay et Paylib. L’application vous permet par ailleurs d’utiliser des cartes virtuelles lors de vos achats en ligne.

Hello bank ! est une filiale de la BNP Paribas. Chose rare dans le milieu des banques en ligne, les clients d’Hello bank ! peuvent se rendre en agence afin d’y déposer des espèces ou des chèques.

Qu’apporte l’offre premium Hello Prime ?

Hello Prime est actuellement gratuite pendant six mois. Cette offre premium généralement facturée 5 euros par mois apporte son lot d’avantages. Les principaux résident dans la carte bancaire fournie. Il s’agit d’une carte VISA permettant d’effectuer des paiements et des retraits gratuitement en France, mais également partout dans le monde en devises étrangères. Voilà de quoi passer des vacances plus sereines.

Une carte premium qui intègre aussi des assurances et des assistances supplémentaires. Annulation de voyage, garantie d’un véhicule de location, assistance médicale à l’étranger ou garantie bagages sont autant de services offerts sans surcoût.

Enfin, Hello Prime vous permet de choisir au choix entre une carte à débit immédiat ou différé. Vous pouvez aussi profiter d’une facilité de caisse. Des éléments que l’on ne retrouve pas avec l’offre gratuite d’Hello bank !.

Hello Prime : 6 mois gratuits et 80 euros offerts

Et si vous profitiez d’une offre bancaire premium gratuitement ? Voici ce que vous permet Hello bank !. En effet, jusqu’au 5 décembre, l’offre Hello Prime est gratuite pendant 6 mois pour toute première souscription à la banque en ligne. Et comme si cela ne suffisait pas, une prime de 80 euros est également offerte.

Pour en profiter, vous devez :

remplir le formulaire d’inscription ;

déposer les pièces justificatives demandées ;

justifier d’un minimum de 1 000 euros de revenus mensuels ;

effectuer un premier virement vers votre nouveau compte.

Une fois votre dossier accepté, vous pourrez alors commencer à utiliser la carte bancaire virtuelle depuis l’application Hello bank !. La carte physique est envoyée dans les jours qui suivent. La prime de 80 euros est versée dans les 20 jours qui suivent la réception de la carte bancaire.