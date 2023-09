Dites au revoir à Boursorama Banque, la banque en ligne change de nom et de logo

À partir du 2 octobre 2023, il ne faudra plus dire Boursorama Banque, mais BoursoBank. Un changement de nom qui s'accompagne d'une nouvelle stratégie tournée vers l'Europe et l'internationale afin de mieux valoriser la banque en ligne numéro un en France.

Raccourcir les noms est désormais chose courante dans les banques du groupe Société Générale. Après le passage à SG dans le courant de l’année dernière, c’est au tour de Boursorama Banque, elle-même filiale de la Société Générale, de changer de nom et de logo par la même occasion sans pour autant renier les codes couleurs emblématiques.

À partir du 2 octobre 2023, ce sera donc BoursoBank, à l’anglaise, sans doute pour développer son image à l’internationale. Ce changement s’accompagne aussi d’une nouvelle vision et de nouvelles ambitions avec l’objectif affiché de passer la barre des 8 millions de clients d’ici à 2026.

Un changement entre perte de rentabilité et recherche de valorisation

Après avoir récupéré une bonne partie des clients d’ING dans le courant de l’année dernière, Boursorama banque est aujourd’hui la banque en ligne disposant du portefeuille client de plus important de France, soit environ 5 millions. Un succès qui reste tout de même à relativiser tant la banque en ligne française a du mal à se valoriser auprès des grandes instances financières dans le monde.

Dans une interview au Monde, Slawomir Krupa, le directeur général de la SG depuis mai, a fait part de sa priorité, à savoir convaincre que la « SocGen » mérite mieux que la valorisation que lui accordent pour l’instant les marchés boursiers. Le journal résume :

La capitalisation du groupe n’est que de 22 milliards d’euros, contre 76 milliards pour BNP Paribas et 36 milliards pour Crédit Agricole SA. De surcroît, la banque est l’une des plus mal valorisées du secteur en Europe par rapport aux actifs figurant à son bilan

Le même Slawomir Krupa explique dans un communiqué du groupe SG un nouveau plan stratégique « robuste et durable » dans lequel ce nouveau Boursobank s’incarne, en particulier sur l’acquisition de clients. Mais pour ce faire, le futur BoursoBank devra néanmoins encore abandonner temporairement la rentabilité, effective depuis le début d’année en raison de ces nouveaux investissements structurels. La banque devra donc faire une croix sur environ 150 millions d’euros, soit le résultat brut d’exploitation de 2023 à 2025 selon la SG. Notez cependant que la banque 100 % en ligne avait déjà collecté près de 3 milliards d’euros grâce à ses nouveaux produits comme le livret Bourso+, et les comptes à terme 12 et 18 mois.

