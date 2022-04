Boursorama Banque accueille les anciens clients ING avec jusqu’à 320 euros de prime à la clé

Un accord définitif de partenariat vient d'être signe entre Boursorama Banque et ING. La fin d'un long suspens qui a tenu en haleine le monde des banques en ligne ces derniers mois.

Après avoir annoncé il y trois mois se retirer du marché des banques de détail en France, ING annonce officiellement qu’il va céder son portefeuille de clients à Boursorama Banque. Cette annonce intervient après que cette dernière a dévoilé les contours de cet accord en tout début du mois de février dernier. La banque en ligne — filiale de la Société Générale — sera donc en mesure de proposer des offres exclusives aux clients d’ING en France ainsi qu’un accompagnement spécifique. Cet accord permettra d’asseoir et de renforcer encore renforcer le leadership de Boursorama Banque en France qui vise les 4 millions de clients en fin 2022.

320 euros de prime à l’ouverture

À travers un communiqué distinct de celui de ING, Boursorama a annoncé la mise en place d’un parcours de transfert simplifié et accompagné. Celui-ci interviendrait à partir de la mi-avril et par vagues successives jusqu’à l’été pour les clients qui le souhaitent. Afin d’inciter les plus indécis, Boursorama Banque donnera à chaque client ING la possibilité d’obtenir jusqu’à 320 euros s’ils acceptent d’ouvrir un compte courant ou de souscrire un produit d’épargne et un produit boursier. Un courrier par voie postale sera envoyé à chaque client ING dans les prochains jours afin d’expliquer les démarches. Le directeur général de Boursorama Banque, Benoit Grisoni, déclare dans ce même communiqué :

Cet accord vient renforcer la position incontestée de Boursorama en tant que leader de la banque en ligne en France, dont la croissance organique n’a jamais été aussi forte avec une conquête record de plus de 100.000 nouveaux clients par mois depuis novembre dernier.

Des produits bancaires transférés au cas par cas

Avec la fermeture progressive et le transfert des comptes courant ING dans le courant de l’année, d’autres produits sont concernés et seront pris en charge par la banque en ligne Boursorama, d’autres, plus spécifiques, continueront d’être gérés par ING.

Le déménagement concerne la banque au quotidien (comptes courants et cartes bancaires), les livrets, l’assurance-vie, ainsi que les comptes Bourse. En revanche, les crédits ne font pas partie du périmètre de l’accord et continueront d’être gérés par l’entité ING jusqu’à nouvel ordre.

