Hello bank! frappe fort avec ses services premium à 1 euro et son service client de qualité et personnalisé

Opter pour une banque en ligne n’implique pas de se retrouver seul avec ses questions et ses projets. Hello bank ! le prouve en proposant un service client personnalisé et premium, et des comptes toujours à prix plancher.

Autonomie, praticité, gain de temps et surtout frais réduits : les banques en ligne ne manquent pas d’arguments. Mais une fois seul derrière son smartphone, mieux vaut faire l’impasse sur certains besoins ou demandes atypiques. Sauf chez Hello bank !.

La banque digitale du groupe BNP Paribas rassemble le meilleur des deux mondes. Tous les atouts d’un établissement en ligne sont réunis, avec en prime des services inédits, une offre aussi complète qu’en agence, une disponibilité des conseillers par tous les canaux possibles, le tout à prix contenu.

L’exhaustivité d’une banque dans votre smartphone

Passer le cap de la banque en ligne est assez simple lorsque vous vous limitez aux services les plus simples. La question se pose davantage lorsque des besoins spécifiques et des projets émergent.

Forte de toute l’expertise du groupe BNP Paribas, Hello bank ! ne se limite pas à une offre standard composée d’un compte courant, d’une carte bancaire et d’un Livret A. Cette banque 100 % digitale propose aussi bien des financements, des assurances, que des solutions de placements et d’investissements variées.

C’est d’ailleurs le seul établissement en ligne à permettre la souscription d’un Livret d’Épargne Populaire (soumis à conditions de revenus), très apprécié pour son taux de 5 %. Les personnes désireuses de profiter des évolutions du marché peuvent aussi découvrir les assurances-vie, les PEA et autres comptes titres*, toujours depuis l’application Hello bank !.

Et pour la gestion au quotidien, l’application s’avère des plus utiles. En clin d’œil, celle-ci vous permet de visualiser l’ensemble de vos comptes et de vos contrats, de passer des virements, de gérer votre carte bancaire et de la bloquer en cas d’urgence. Il est même possible de réaliser des opérations plus sophistiquées comme les souscriptions boursières.

Hello bank ! a également intégré une nouvelle fonctionnalité appréciable : le cashback Hello Extra. Celui-ci vous permet de réaliser des économies sur chacun de vos achats chez les enseignes partenaires, comme Auchan et But.

Des conseillers à portée de main

Si Hello bank ! affiche l’une des offres bancaires les plus élargies du marché, son service client est aussi l’un des plus aboutis. Même si tout est gérable depuis l’application, le groupe a déployé une large équipe de 200 conseillers et spécialistes, situés en France, pour répondre à ses clients.

Ils sont joignables par le canal de votre choix, à savoir par téléphone avec un temps d’attente moyen de 2 minutes seulement qui descend sous la minute pour les clients Hello Prime, par chat, par e-mail, ainsi que sur les réseaux sociaux. Disponibles pour les questions les plus simples, ces conseillers sont aussi en mesure de vous accompagner dans vos projets les plus complexes, comme la souscription d’un prêt immobilier ou de produits financiers.

Pour prendre en charge les demandes le plus efficacement possible et éviter de vous balader d’un service à l’autre, Hello bank ! a récemment fait évoluer son application. Celle-ci évalue en amont par quelques questions simples quels seraient l’équipe et le canal les plus appropriés pour vous répondre. Vous tombez alors immédiatement sur le bon interlocuteur.

Un tel service client digne d’une banque traditionnelle et sans compromis sur l’autonomie de gestion de ses comptes au quotidien est un atout rare. C’est pourquoi, Hello bank ! s’impose comme l’un des établissements en ligne les plus attractifs du marché.

Une belle offre de bienvenue

En ce moment, Hello bank ! récompense avec une belle prime de bienvenue de 50 euros tous ses nouveaux clients ouvrant un premier compte courant (individuel ou joint).

En fonction de vos besoins, deux formules de comptes sont disponibles : Hello One et Hello Prime. Dépourvue de frais de tenue de compte et comprenant une carte Visa utilisable en France comme à l’international, l’option Hello One vous permet de réaliser de belles économies sur vos frais bancaires.

Plus avancée et soumise à condition de revenus, l’offre Hello Prime vous permet de bénéficier en complément :

d’une carte bancaire virtuelle ;

des opérations de cartes affichées en temps réel ;

d’aucuns frais pour les paiements et retraits à l’étranger ;

du choix entre débit immédiat et différé pour votre carte bancaire ;

d’assurances et assistances avancées pour vos voyages à l’étranger notamment ;

de la gratuité sur tous les virements SEPA instantanés, ainsi que sur l’ensemble des retraits (y compris dans les agences n’appartenant pas au groupe BNP Paribas).

Habituellement affichés à 5 euros par mois, les comptes Hello Prime sont actuellement disponibles à seulement 1 euro par mois durant les 6 premiers mois.

Quelle que soit la formule choisie, la souscription est simple et rapide. Tout se passe en ligne depuis le site internet de Hello bank !. Après avoir indiqué vos coordonnées et signé électroniquement votre contrat, il vous suffit de télécharger les pièces justificatives puis de prendre un selfie avec votre mobile pour confirmer votre identité. La banque analyse ensuite votre dossier. Et si tout est conforme, elle procède rapidement à l’ouverture du compte.

*Les investissements financiers représentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.