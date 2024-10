BoursoBank propose désormais un compte gratuit pour les entrepreneurs

Sur ces plus de 6 millions de clients, BoursoBank compte dans les 500 000 professionnels ayant opté pour le compte Bourso Pro à 9 euros par mois. Aujourd’hui, la banque en ligne préférée des français annonce revoir son offre à destination des entrepreneurs qui devient gratuite !

Dès aujourd’hui, les professionnels peuvent compter sur une nouvelle solution pour piloter leur trésorerie : le compte Bourso Business de BoursoBank. Totalement gratuite et 100 % mobile, avec une carte business premium et des dépôts à terme, eux aussi, gratuits, cette nouvelle offre permet à la banque en ligne préférée des français de revenir dans la concurrence face aux néobanques et aux solutions spécialisées dans la gestion de trésorerie.

Une offre réservée aux entreprises unipersonnelles

Le compte Bourso Business n’est pas accessible à n’importe qui, il faut en premier lieu être client chez BoursoBank et détenir une entreprise unipersonnelle (entreprise constituée d’une seule personne). Les auto-entrepreneurs, professions libérales et certains artisans sont donc concernés.

Fin juin 2022, l’URSSAF comptabilisait dans les 2,5 millions d’auto-entrepreneurs « administrativement actifs », un chiffre en perpétuelle augmentation. Avec un numéro SIREN, BoursoBank est désormais capable de récupérer automatiquement tous les documents nécessaires à l’ouverture d’un compte. En revanche, la banque en ligne ne propose toujours pas ses services aux personnes morales.

Deux options payantes

Le compte Bourso Business propose également deux options payantes à ses clients :

Terminal de paiement Stancer : Fintech du Groupe iliad, Stancer met à disposition des solutions d’encaissement sécurisées, intégrant Tap to Pay et gratuites dès 150 transactions par mois (ou alors 15 euros par mois). La commission par transaction s’élève à 0,7 % du montant encaissé avec un supplément de 7 centimes si ce montant est supérieur à 7 euros.

: Fintech du Groupe iliad, Stancer met à disposition des solutions d’encaissement sécurisées, intégrant Tap to Pay et gratuites dès 150 transactions par mois (ou alors 15 euros par mois). La commission par transaction s’élève à 0,7 % du montant encaissé avec un supplément de 7 centimes si ce montant est supérieur à 7 euros. Bourso Protect Premium : Offre d’assurance-assistance facturée à 9,99 euros par mois qui couvre clés, serrures et papiers et indemnise en cas de vol ou de casse des mobiles et ordinateurs portables professionnels. Elle prolonge aussi les garanties constructeur jusqu’à cinq ans et propose un service d’accompagnement juridique et de recouvrement.

Pour Xavier Prin, directeur marketing et communication de Boursorama, l’objectif est de fidéliser ces clients professionnels et bien sûr d’en attirer de nouveaux :

« Nous comptons élargir la relation avec les 500.000 professionnels qui sont déjà clients particuliers de BoursoBank et attirer de nombreux prospects avec cette offre gratuite, complète et très facile à souscrire, puisque l’ouverture de compte professionnel s’opère en trois minutes, sans justificatifs, en indiquant simplement le numéro SIREN de l’entreprise.«

