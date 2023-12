Déploiement de la fibre : des aides pour financer des abonnements satellite et des box 4G

Le Gouvernement annonce élargir les aides à une connexion Internet par satellite pour les foyers français non éligibles à la fibre optique. Un palliatif financier pour des Français qui attendent le très haut débit depuis des années.

Tout le monde n’a pas encore accès Ă la fibre optique, peut-ĂŞtre vous-mĂŞme. MĂŞme chose pour le très haut dĂ©bit : il n’est pas encore accessible partout. Pour palier à ça, il existe les box 4G ou les abonnements de connexion par satellite. Mais ces solutions peuvent ĂŞtre plus contraignantes et surtout plus chères pour le consommateur. Dans une interview accordĂ©e Ă Â La Tribune, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© de la Transition numĂ©rique Jean-NoĂ«l Barrot a annoncĂ© un Ă©largissement des aides pour les Français n’ayant pas accès au très haut dĂ©bit.

Des aides déjà existantes, mais renforcées

Comme l’explique Jean-NoĂ«l Barrot au journaliste Pierre Manière, il existe de telles aides depuis 2019 pour les zones rurales. Elles permettent d’acheter une antenne satellite (une parabole), mais Ă©galement de l’installer et d’activer la connexion. 300 euros par foyer et jusqu’Ă 600 euros pour les plus modestes. Le ministre dĂ©clare que depuis son lancement, l’aide a Ă©tĂ© utile Ă 142 000 foyers.

Ce qu’annonce le Gouvernement, c’est l’extension de cette subvention Ă tout le territoire français, ainsi qu’au 7 millions de foyers qui ne sont pas encore Ă©ligibles Ă la fibre. Elle sera disponible dès 2024, avec un budget de 20 millions d’euros. Cette dĂ©cision est le fait qu’y compris dans certaines grandes villes, la fibre optique n’est pas dĂ©ployĂ©e partout. Pourtant, Emmanuel Macron avait promis que tous les Français seraient raccordĂ©s Ă l’horizon 2025. Selon Jean-NoĂ«l Barrot, 10 000 prises sont installĂ©es chaque jour (dernier trimestre 2023), principalement dans les zones rurales. Du cĂ´tĂ© des opĂ©rateurs, le directeur gĂ©nĂ©ral de la FĂ©dĂ©ration Française des TĂ©lĂ©coms dĂ©clarait sur TF1 que « les derniers pourcents sont les plus difficiles parce que c’est des logements plus isolĂ©s. Il faut donc dĂ©ployer des câbles qui vont servir Ă peu d’habitations, il faut faire des travaux supplĂ©mentaires et ça prend plus de temps. » C’est pourquoi depuis quelques mois, le dĂ©ploiement de la fibre tend Ă ralentir en France.

Parmi les acteurs qui permettent de profiter de ces aides, il y a principalement Orange et SFR pour la 4G. Du cĂ´tĂ© des satellites, il y a par exemple Europasat, Nordnet, Numerisat, Ozone et depuis tout rĂ©cemment Orange. Ce dernier a dernièrement lancĂ© ses satellites Orange avec une offre. Si l’on en croit le site de l’Agence Nationale de la CohĂ©sion des Territoires, Starlink n’est pas Ă©ligible Ă cette aide.

Vers des sanctions pour les opérateurs qui installent mal la fibre ?

Les objectifs d’installation de la fibre sont grands, trop grands sans doute pour des fournisseurs d’accès Ă Internet qui ne peuvent pas suivre. En septembre 2022, EnvoyĂ© spĂ©cial rĂ©vĂ©lait que « 15 Ă 20% des abonnĂ©s seraient touchĂ©s par un dysfonctionnement du service. » La raison principale : le recours Ă la sous-traitance, qui impacte nĂ©gativement la qualitĂ© des installations.

Sur ce point, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© indique que « si nous n’avançons pas assez vite, nous inscrirons cet impĂ©ratif de qualitĂ© dans la loi. » Autrement dit, les opĂ©rateurs pourraient lĂ©galement ĂŞtre contraints Ă surveiller la qualitĂ© de leurs dĂ©ploiements.