SFR dévoile (par erreur ?) une nouvelle box internet, le Wi-Fi 7 bientôt disponible chez l’opérateur ?

Pourquoi maintenant ? On sait SFR en vente par le Groupe Altice, pourtant, l’opérateur au carré rouge vient de dévoiler une nouvelle box internet. Une box internet qui pourrait être Wi-Fi 7 qui plus est, et qui sera lancée dans les prochains jours.

SFR est aujourd’hui le seul FAI à ne pas proposer de Wi-Fi 7 (ni de Wi-Fi 6E), mais cela pourrait bientôt changer si l’on en croit cette publication d’Olivier Tailfer, directeur exécutif Réseaux et Services chez SFR, sur LinkedIn. Sans ambages, il annonce le lancement imminent d’une nouvelle box internet SFR, probablement en Wi-Fi 7.

« Un concentré de performances »

Sur l’écran, une box internet qui ressemble aux visuels d’Altice Labs l’année dernière et décrite comme étant un concentré de performances par Olivier Tailfer. Cette box internet serait donc en Wi-Fi 7, on ne sait pas encore si c’est du bi-bande comme Orange, ou du tri-bande comme Bouygues Télécom cependant.

© Olivier Talifer

La seule différence avec les premiers visuels est la présence d’un écran tactile sur sa face avant. Sur ce point, la nouvelle box de SFR ferait pareil que Bouygues Télécom et Orange. Nous n’avons pour le moment pas plus d’informations.

« C’est un produit maison dont nous sommes fiers et qui sera lancé dans les prochains jours« . Pas de date précise. La nouvelle box internet de SFR pourrait voir le jour cet été, dans les prochaines semaines, voire les prochains jours.

Une annonce totalement inattendue. Avec le projet de vente et le scénario probable d’une vente à la découpe, il était quasiment certain que SFR avait cessé de développer ses offres commerciales. Mais l’opérateur n’a pas l’air d’avoir abandonné la course.

