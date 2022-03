Elden Ring : une faille PC peut vous faire mourir en boucle

Comme si vous ne mourriez pas assez dans Elden Ring, de petits malins se sont amusés à trouver une faille qui met la mort en boucle si vous avez dans l’idée de jouer en ligne sur PC. Mais il y a des solutions.

La mort vous va si bien. C’est un peu ce que se sont dit des pirates qui s’amusent à vous faire vivre un calvaire encore plus important sur Elden Ring. Vous n’en aviez pas assez de mourir à gogo dans le jeu ? Ils en rajoutent une couche en profitant simplement d’une faille dans la version en ligne du jeu sur PC.

C’est le site PC Gamer qui a repéré l’information sur un forum Reddit consacré au titre phare de ce début d’année et par des messages postés par des joueurs sur Twitter. Et c’est une boucle infernale qui se met en route grâce à des hackers facétieux.

Ces derniers sont parvenus à profiter d’un bug pour s’inviter dans des parties en ligne de joueur et faire planter leur partie en activant une capacité spécifique. Le joueur meurt alors, mais surtout, comme si les milliers de morts subies durant la partie ne suffisaient pas, il tombe alors dans une boucle infernale dès qu’il tente de se reconnecter : c’est la mort permanente.

⚠️Elden Ring PSA for PC players⚠️

There's an exploit going around on PC where hackers will corrupt your save file while you're invaded.

First they will crash your game, and when you open it back up, your character will be constantly falling to their death… pic.twitter.com/8et3bl8T1I

— Mordecai (@EldenRingUpdate) March 18, 2022