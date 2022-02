Elden Ring : 8 Go de mémoire vive ne sont plus suffisants

Vous avez mal évalué une distance ? Décès. Vous ne parvenez pas à enchaîner les bonnes actions ? Décès. Autant vous dire qu'il vous faudra une bonne configuration pour jouer à Elden Ring. Justement, l'éditeur vient de communiquer sur les caractéristiques techniques minimales et celles qui sont recommandées.

On vous avait prévenu, 2022 est l’année du jeu vidéo. Si vous vous sentez submergé par le nombre de grandes sorties de nouveaux jeux, vous n’êtes pas seul. Nous sommes actuellement au milieu d’une tornade : Pokemon Legends: Arceus, Horizon Forbidden West, Destiny 2 : The Witch Queen, Elden Ring, Tiny Tina’s Wonderlands, Babylon’s Fall, Dying Light 2 : Stay Human, Sifu, Ghostwire : Tokyo et bien plus encore.

C’est un effet secondaire d’années de retards dus à la pandémie de Covid-19 qui a fait reculer les jeux de plusieurs mois, voire des années, par rapport à leurs dates de sortie initialement prévues. Ces ajustements, en 2020 et 2021, ont perturbé les calendriers de sortie de jeux.

Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à Elden Ring. C’est un jeu très attendu dans les équipes de Frandroid. C’est le tout nouveau jeu de FromSoftware, développeur de Dark Souls et Bloodborne, il sort le 25 février 2022. C’est un jeu réputé difficile. En d’autres mots, ne vous attendez pas à ce qu’Elden Ring, malgré l’implication de George RR Martin, soit beaucoup plus accessible que Dark Souls, Bloodborne ou Sekiro: Shadows Die Twice. Autant vous dire qu’il vous faudra une configuration solide en cas d’énervement extrême, sinon vous maudirez votre PC.

Au moins 12 Go de mémoire vive

Selon l’éditeur, le jeu nécessite au moins un processeur Intel i5-8400, une configuration d’il y a 5 ans environ. Du côté d’AMD, les joueurs auront besoin d’au moins un Ryzen 3 3300X, un processeur plus récent. En ce qui concerne les cartes graphiques, les utilisateurs de Nvidia auront besoin d’au moins une GeForce GTX 1060 et les utilisateurs d’AMD auront besoin d’au moins une Radeon RX 580. Le jeu nécessite également au moins 12 Go de mémoire et 60 Go de libre sur un disque dur.

Les caractéristiques techniques recommandées par Elden Ring sont assez loin des configurations les plus populaires. En effet, il faudra un CPU Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X. Le jeu nécessitera également une GeForce GTX 1070 (8 Go) ou une AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go), ainsi que 16 Go de mémoire.

