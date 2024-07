Clap de fin pour la Xbox 360 ! Microsoft ferme définitivement le store de sa console iconique

C'est la fin pour le store de la Xbox 360 qui fermera définitivement ses portes le 29 juillet. Microsoft avait déjà annoncé la mise hors service de la boutique dématérialisée l'année dernière, entraînant avec elle la disparition de plus de 200 jeux après 20 ans de bons et loyaux services.

Fin 2004, le jeu digital en est encore à ses débuts, alors qu’une certaine plateforme Steam en était encore à faire ses premiers pas, Microsoft annonce le lancement de son propre service de distribution de jeux vidéo dématérialisés. C’est le Xbox Live Arcade. Disponible au départ pour la toute première console Xbox avec un catalogue essentiellement composé de titres indépendants, elle est ensuite lancée sur la Xbox 360 en 2005. L’année dernière, la firme de Redmond annonçait la fermeture définitive de sa boutique iconique qui prendra effet le 29 juillet, signant ainsi l’arrêt de mort de la console qui aura marqué toute une génération de gamers avec la GameCube et la PlayStation 3.

La Xbox 360 prend enfin sa retraite

Après quasiment 20 ans d’existence, la disparition du store était à la longue devenue inévitable. Il est même étonnant que la première plateforme de jeux dématérialisés de Microsoft soit encore en service sachant que la production de Xbox 360 s’est arrêtée en 2016. Il suffit de jeter un coup d’œil à l’interface vieillotte de la marketplace pour se rendre compte à quel point le temps passe.

C’est la fin d’une époque, mais cette disparition n’est pas aussi dramatique qu’elle le laisserait entendre. Quand bien même certains titres de la marketplace de la Xbox 360 sont disponibles uniquement en dématérialisé, il est possible d’en retrouver aujourd’hui dans le Xbox Game Pass. De plus, on pourra encore télécharger les jeux acquis sur le service en ligne, même après sa fermeture, d’y jouer et même d’accéder à des sessions multijoueurs. Les contenus achetés resteront toujours disponibles sur cette bonne vieille Xbox 360, ainsi que sur Xbox One et Xbox Series s’ils sont rétrocompatibles, ce qui n’est pas toujours le cas…

Mort programmée pour plus de 200 jeux

C’est donc l’heure de faire ses emplettes avant que la boutique ne baisse le rideau le 29 juillet, car certains jeux s’apprêtent effectivement à disparaître pour de bon du marché. Il s’agit essentiellement de jeux indépendants compatibles seulement avec la Xbox 360, et qui ne profitent donc pas de la rétrocompatibilité sur les consoles des générations suivantes. L’année dernière, Video Games Chronicle faisait la liste de ces jeux amenés à disparaître à jamais et en a comptabilisé environ 220.

Enfin, si les contenus achetés sur le store de la Xbox 360 seront encore jouables après fermeture, ce ne sera pas le cas des films et du contenu TV loués ou achetés qui ne seront plus du tout accessibles.

