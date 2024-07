PlaytStation Plus a perdu la moitié de ses joueurs Extra et Premium, et c’est normal

Malgré la sortie de deux hits dans son catalogue en juillet (Remnant II et Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion), le service PlayStation Plus a enregistré une énorme baisse de son nombre de joueurs et l’une des plus mauvaises performances de l’année.

Avec la sortie de Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion dans le catalogue du PlayStation Plus, on s’attendait au moins à ce que le service enregistre de bonnes performances ce mois-ci. C’est pourtant tout l’inverse qui s’est produit. Par rapport au mois dernier, le nombre de joueurs PlayStation Plus Extra et Premium a baissé de 48 % selon TrueTrophies, faisant de juillet l’un des plus mauvais mois de l’année avec février 2024 pour le service de jeu en ligne.

Le retour de bâton du Days of Play

La première raison à cette baisse du nombre de joueurs, c’est l’opération Days of Play qui s’est déroulée en juin. Près d’une quinzaine de jeux bonus avaient alors été ajoutés au catalogue PS Plus, en plus de ceux déjà prévus en dehors de l’événement. Il est donc tout à fait normal que le mois de juillet enregistre une baisse de performances par rapport au mois de juin. Pourtant, même en excluant ces jeux bonus du décompte de joueurs PS Plus Extra et Premium, on enregistre toujours une baisse de nombre de joueurs de quasiment 20 % par rapport à juin.

On peut imaginer que des abonnés Essential ont souscrit pour la formule Extra ou Premium uniquement pour profiter des Days of Play, puis se sont désabonnés en juillet. D’autant plus que les formules Extra et Premium profitent d’une réduction pour l’occasion.

Des nouveautés qui manquent d’intérêt

Une autre raison pourrait être tout simplement un manque d’intérêt pour les jeux proposés en juillet. Derrière Remnant II qui a tout de même profité d’un excellent démarrage et qui se classe à la troisième place des jeux PS Plus Extra les plus populaires de l’année, Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion attire trois fois moins de joueurs… Les autres sorties de juillet telles que No More Heroes 3, Travis Strikes Again et Job Simulator n’ont eu aucun succès auprès des abonnés PlayStation Plus Extra et Premium.

Dernier élément qui pourrait expliquer cette baisse du nombre de joueurs : l’été. Qui dit été dit vacances. Qui dit vacances dit voyage. Contrairement à la Nintendo Switch, la PS5 ne se range pas facilement dans une valise. On pourrait donc observer la même tendance au mois d’août et probablement un regain d’intérêt pour le service dès septembre.