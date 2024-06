PlayStation Plus : jusqu’à 30 % de réduction sur les abonnements d’un an pendant les Days of Play

Joueurs, il est temps de ressortir vos manettes ! Sony relance l'opération Days of Play avec de nombreuses promotions sur son catalogue, autant sur ses consoles que sur ses formules d'abonnement PlayStation Plus. C'est donc la période idéale pour renouveler ces dernières et il y a de quoi faire de grosses économies avec des réductions pouvant s'élever jusqu'à 30 % sur les abonnements de 12 mois.

Cette semaine, Sony a relancé son opération « Days of Play » avec de nombreuses promotions sur les consoles, accessoires, jeux ainsi que les formules d’abonnement PlayStation Plus. C’est donc la période idéale pour s’offrir une PS5, s’acheter une deuxième (ou troisième) manette DualSense et renouveler son abonnement PS Plus afin de continuer à profiter de nombreux avantages, comme une sélection de jeux offerts tous les mois. Les formules PS Plus profitent de réductions pouvant aller jusqu’à 30 %, et ce jusqu’à 12 juin !

Quels sont les avantages du PlayStation Plus ?

Un abonnement pour jouer en ligne

Un catalogue de centaines de jeux, dont les titres Ubisoft

L’essai de jeu dans la formule Premium

Un catalogue de centaines de films sur Sony Pictures Core

Du 29 mai jusqu’au 9 juin, les trois formules d’abonnement PlayStation Plus à l’année sont en promotion avec des réductions pouvant aller jusqu’à -30 %. Cette offre s’adresse à toutes personnes ayant un compte PSN, abonnées ou non. Celles et ceux ayant déjà souscrit à une formule peuvent aussi profiter de cette offre en mettant à niveau leur abonnement entre le 29 mai et le 12 juin. Voici les tarifs des abonnements après réduction :

Formule Essential (12 mois) : 57,59 euros au lieu de 71,99 euros, soit une baisse de 20 %

Formule Extra (12 mois) : 94,49 euros au lieu de 125,99 euros, soit une baisse de 25 %

Formule Premium (12 mois) : 106,39 euros au lieu de 151,99 euros, soit une baisse de 30 %

Enfin, sachez aussi que les abonnés PlayStation Plus peuvent profiter de 15 % de remise sur la plateforme Sony Pictures Core jusqu’au 12 juin.

Trois formules avec leurs avantages exclusifs

Les joueurs PS4 et PS5 ayant un compte PSN ont le choix entre trois formules d’abonnement donnant accès aux services de la plateforme. Il y a d’abord la formule Essential, l’abonnement de base donnant accès à quelques privilèges, dont la possibilité de télécharger entre deux et quatre jeux offerts par mois, il peut s’agir d’anciens jeux comme de nouveautés ou encore de titres exclusifs. La formule Essential donne également accès au multijoueur en ligne, à des réductions exclusives sur des jeux en dématérialisé et au partage de jeux avec d’autres joueurs ayant un compte PSN.

L’offre du milieu de gamme est l’abonnement Extra, cette formule reprend les avantages de la formule Essential et y ajoute l’accès à un catalogue de centaines de jeux PS4 et PS5. Il peut autant s’agir de titres AAA dantesques que de jeux indé. Ce catalogue est régulièrement renouvelé avec l’ajout de nouveaux titres, mais aussi le retrait de certains comme cela est arrivé récemment à une quarantaine de titres qui ont quitté le service ce mois-ci. Deuxième avantage de la formule Extra : un abonnement inclus à Ubisoft+ Classics permettant de profitant du catalogue de jeux de l’éditeur avec de célèbres franchises au programme comme Assassin’s Creed ou Far Cry.

Enfin, l’abonnement Premium reprend tous les avantages cités jusqu’ici et en rajoute trois supplémentaires. Premièrement, un autre catalogue de grands classiques de la PlayStation, parus sur PS3, PSP et même PS1. Ensuite, le streaming dans le cloud permet de lancer des jeux depuis sa PS5, PS4 ou son PC sans avoir à les installer. Enfin, la formule Premium donne la possibilité de tester de nouveaux titres à travers des démos d’une durée limitée.

Des centaines de films en streaming sur sa PS5

Il y a quelques mois, Sony a lancé sur ses consoles PS4 et PS5 son service de vidéos à la demande Sony Pictures Core (ex-Bravia Core). Ce service ne fonctionne pas par abonnement à l’instar de Netflix ou Disney+ et il n’est pas nécessaire d’être abonné au service PS Plus pour en profiter, quoique les abonnés à la formule Premium profitent d’avantages que d’autres n’ont pas.

Sur Pictures Core, Sony met à disposition un catalogue de centaines de films issus de son studio Pictures Entertainment, à louer ou à acheter, en haute définition et parfois avec des contenus bonus comme les commentaires du réalisateur ou le making-of.

Vous n’êtes pas trop PlayStation ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs services de jeu en streaming du moment.

