PS Plus en août 2024 : des LEGO dans une galaxie lointaine et le plein de frissons chez Freddy’s

Le mois d’août vient de démarrer, ce qui veut dire que c’est l’heure de jeter un œil à la sélection des jeux offerts ce mois-ci pour les abonnés PlayStation Plus. Au programme : l’un des meilleurs jeux Star Wars, un Metroidvania et un jeu d’horreur culte !

Source : Warner Bros Interactive Entertainment

Le mois d’août est souvent synonyme de canicules et comme il est recommandé de rester chez soi les heures les plus chaudes, voici un petit quelque chose pour aider à passer le temps.

Sony a dévoilé sa sélection de jeux offerts pour les abonnés PlayStation Plus, voyons ce qu’il y a en réserve ce mois-ci.

À lire aussi :

PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium : quelles sont les différences et lequel choisir ?

Les jeux PlayStation Plus offerts en août 2024

Ce mois-ci, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus une sélection de jeux qui, bien qu’il n’y ait aucun titre AAA parmi eux, ont été accueillis favorablement par les gamers :

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (PS5, PS4)

Five Nights at Freddy’s : Security Breach (PS5, PS4)

Ender Lilies : Quietus of the Knights (PS4)

Ces titres peuvent êtres ajoutés gratuitement à votre bibliothèque dès le 6 août et resteront disponibles jusqu’au 2 septembre.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Bien qu’il s’agisse d’un jeu LEGO, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est l’un des meilleurs jeux de la licence de George Lucas pour la simple et bonne raison qu’il réunit les aventures des trois trilogies. D’Anakin à Rey, ce jeu accessible à tous les âges retrace la saga la plus célèbre du cinéma et propose un contenu plus que généreux avec presque 400 personnages jouables.

Score Metacritic : 82/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Five Nights at Freddy’s : Security Breach

Neuvième opus d’une série de jeux d’horreur aujourd’hui culte, Five Nights at Freddy’s : Security Breach repense son gameplay avec cette fois la possibilité de se balader librement à la première personne dans le Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Rien de révolutionnaire, certes, mais cela ne manque pas d’ajouter un peu de piquant au gameplay, surtout quand l’objectif est toujours d’échapper à une horde d’animatroniques tueurs.

Score Metacritic : 64/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ender Lilies : Quietus of the Knights

Ender Lilies : Quietus of the Knights est un jeu indépendant dans le style Metroidvania. Dans ce titre développé par Adglobe et Live Wire, on incarne Lily, l’unique survivante d’un royaume anéanti par une calamité. Sans défense, elle devra explorer ce pays dévasté afin de remonter à la source de la catastrophe et purifier cette terre des créatures qui l’ont envahie.

Score Metacritic : 86/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Playstation App Télécharger gratuitement

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.