À moins de 10 euros : ce forfait mobile est l’un des plus équilibrés du moment

Pourquoi payer pour des datas que vous n’utilisez pas ? Alors que la plupart des opérateurs proposent des forfaits mobiles suréquipés avec 100, voire 200 Go, La Poste Mobile revient à l’essentiel et lance une offre complète à moins de 10 euros. La voici.

Ne pas avoir à surveiller sa consommation est un confort, mais qui a un prix. De nombreux utilisateurs ayant tendance à surestimer leurs besoins, La Poste Mobile a choisi de renforcer son offre avec un forfait parfaitement équilibré. Il comprend une quantité de data largement suffisante pour un usage standard avec 50 Go data pour un prix situé tout juste sous la barre des 10 euros.

50 Go pour 9,99 euros par mois, sans engagement, c’est une offre qui devient de plus en plus rare avec la hausse des prix des forfaits mobiles. La Poste Mobile est l’un des rares opérateurs à le proposer en ce moment.

Une offre complète

Bien que le nouveau forfait mobile 50 Go de La Poste Mobile s’inscrive comme l’un des moins chers du marché, il rassemble l’essentiel.

Au programme, les futurs abonnés peuvent bénéficier des appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM, les COM, mais aussi tous les pays de l’Union européenne.

La Poste Mobile profite de la qualité du réseau SFR pour la 4G et la 5G.

Voici l’offre de La Poste Mobile en résumé :

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM ;

Accès au réseau 4G ;

50 Go de data depuis la France métropolitaine ;

Depuis l’Union européenne, les DOM et les COM : appels, SMS et MMS illimités et 10 Go de data (déduits des 50 Go) ;

Offre sans engagement.

La Poste Mobile a fait le choix de proposer un forfait avec 50 Go (dont 10 Go depuis l’Europe), une offre de data quasiment absente du marché. La plupart des opérateurs proposent 100, voire 200 Go.

50 Go de data, c’est bien plus que nécessaire pour un usage standard. Une étude publiée par l’ARCEP, le gendarme des télécoms, en juin dernier indique que la consommation moyenne des Français est de 13 Go de data par mois en 4G. Même si la tendance est à la hausse, 50 Go s’avèrent donc largement suffisants pour la plupart des Français, même pour ceux qui regardent régulièrement Netflix, Prime Video, ou encore Disney+.

La Poste Mobile a aussi prévu une option 5G à 5 euros par mois pour ceux qui souhaitent obtenir un meilleur débit.

Un forfait mobile au prix garanti même après un an

Alors que la plupart des forfaits mobiles voient leur prix augmenter, parfois même doubler, au bout de la première année, La Poste Mobile fait le choix de maintenir ses tarifs sur la durée.

Si vos usages n’ont pas évolué à l’issue des 12 premiers mois, vous ne serez donc pas contraint de changer d’opérateur pour conserver un prix attractif. C’est l’une des plus grandes forces de ce forfait mobile, d’autant qu’il est à prix plancher : 9,99 euros par mois.

Dans tous les cas, vous êtes libre de résilier à tout moment sachant que cette offre est sans engagement.

Une souscription en quelques clics

Pour profiter de ce forfait La Poste Mobile de 50 Go à 9,99 euros par mois sans engagement, la procédure de souscription est relativement simple et rapide. Toutes les démarches peuvent se faire directement en ligne sur le site internet de l’opérateur.

Une fois le forfait mobile de 50 Go à 9,99 euros par mois sans engagement ajouté au panier, il suffit de transmettre votre RIB pour les prélèvements mensuels, ainsi qu’une pièce d’identité, puis d’indiquer si vous souhaitez conserver votre numéro de mobile actuel.

Si tel est le cas, La Poste Mobile vous demande d’indiquer votre RIO afin de prendre en charge le transfert de ligne et la résiliation auprès de votre opérateur actuel. Composé de 12 caractères, le RIO peut être obtenu en appelant le 3179 depuis la ligne concernée.

À noter que lors de la souscription, comme pour tout nouveau forfait mobile, des frais de 9,90 euros liés à l’envoi d’une nouvelle carte SIM sont facturés, en plus de la première mensualité du forfait mobile de 9,99 euros.

Et si vous avez la moindre question concernant l’offre ou la procédure de souscription, des conseillers sont disponibles 6 jours/7 dans les bureaux de poste, en ligne sur le site internet et l’application de La Poste Mobile ou encore par téléphone.