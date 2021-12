Deezer : attention à cette augmentation des prix annoncée en douce dans un mail

Les prix des abonnements de Deezer augmentent d'un euro pour la version Premium classique et de trois euros pour l'offre Famille. Or, le message envoyé par la plateforme à ses utilisateurs n'est pas des plus explicites.

Deezer prépare une augmentation du prix de ces abonnements. En effet, Louis-Alexis de Gemini, responsable marketing du service de streaming musical, a confirmé la nouvelle au micro de France Info.

Ainsi, le prix de l’abonnement classique passe de 9,99 à 10,99 euros. La formule Famille augmente de 3 euros pour atteindre 17,99 euros.

Un mail pas très clair de la part de Deezer

Dans le même temps, sur Twitter, Guillaume Champeau, qui a souscrit l’offre Famille de Deezer, explique avoir reçu un mail de la plateforme pour le prévenir de cette augmentation du tarif mensuel. Cependant, comme le montrent ses captures d’écran, le courrier est un tantinet trompeur. Du moins, manque-t-il de clarté.

Très très *très * limite cette façon de faire @DeezerFR ! Annoncer l'augmentation de tarif (3 euros de plus soit 36 euros/an en +) à la toute fin d'un mail intitulé "Votre abonnement Deezer famille s'améliore encore", qui raconte que le son hi-fi sera maintenant inclu. pic.twitter.com/MxW8l4Cj2C — Guillaume Champeau (@gchampeau) December 14, 2021

Il y a ainsi bel et bien une phrase indiquant que le service va « augmenter le prix de votre abonnement Deezer Famille de 3 euros ». On apprend aussi que la hausse sera appliquée automatiquement le 18 janvier 2022. Or, ces deux informations importantes sont glissées subrepticement à la toute fin du mail, dans l’avant-dernier paragraphe, comme s’il ne s’agissait pas de l’élément principal à retenir.

Ajout de l’option Hi-Fi

Deezer a préféré intituler son message sur une autre information : « Votre abonnement Deezer Famille s’améliore encore ». Dans le corps du mail, l’entreprise explique que les utilisateurs profitent désormais de l’ajout du son Haute Fidélité (Hi-Fi) sur ordinateur, Android, iOS et bientôt également sur Xbox, Chromecast, Sonos et « tous vos appareils compatibles ».

Bref, il est surtout question d’écouter des morceaux dans une meilleure qualité audio. Et c’est ainsi que Deezer justifie la hausse de 3 euros dans son mail. Sans juger la pertinence de l’initiative ni l’explication fournie, c’est vraiment la forme qui pose problème.

Les informations concernant la hausse du prix de l’abonnement devraient être bien plus mises en avant pour s’assurer que les personnes concernées comprennent bien que leur facture sera plus salée désormais.

Les explications officielles de Deezer

Sur France Info, Louis-Alexis de Gemini explique bien plus clairement les choses, mais tout le monde n’a pas forcément suivi son interview. Le représentant de Deezer affirme par ailleurs que « cette augmentation de prix va bénéficier à 70 % aux artistes, aux auteurs, compositeurs producteurs et interprètes que nous soutenons. Il y a aussi une volonté de solidarité avec l’industrie musicale ».

Il n’est pas rare de voir une plateforme de streaming augmenter le prix de ses abonnements et les raisons peuvent être multiples. Toutefois, les utilisateurs peuvent réclamer des mails plus explicites pour mieux comprendre ces changements.

