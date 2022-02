Deezer étoffe son catalogue et écrase Spotify et les autres (sauf Apple Music)

Deezer, service de streaming musical, a annoncé avoir encore enrichi son catalogue musical. Des dizaines de millions de titres sont proposés sur la plateforme française, qui creuse l'écart avec ses concurrents.

Pendant longtemps, Deezer annonçait 73 millions de titres sur son catalogue, un chiffre plus ou moins similaire à celui de ses concurrents, Spotify et Apple Music en tête. Deezer est un des pionniers du service musical : créé en 2007, il comptabilise à ce jour 16 millions d’utilisateurs actifs. La variété du catalogue est un critère majeur pour les utilisateurs, et Deezer l’a bien compris. C’est pourquoi ce catalogue a été enrichi.

Un catalogue musical de plus en plus conséquent

De 73 millions de titres, Deezer annonce avoir augmenté son catalogue musical à pas moins de 90 millions de morceaux. Un chiffre énorme qui ne fait qu’augmenter d’année en année. Cerise sur le gâteau : selon le service, l’intégralité des pistes est disponible en qualité Hi-Fi – Haute fidélité, qui correspond au format FLAC sans perte (16-bit/44.1kHz). Ce format apporte l’équivalent d’une qualité CD, bien meilleure que la compression d’un format mp3.

On notera néanmoins qu’avec l’arrivée généralisée du son Haute Fidélité il y a quelques semaines, Deezer en a profité pour augmenter les tarifs de ses abonnements. La société française noue régulièrement des partenariats et signe des contrats avec des labels variés pour enrichir son catalogue et proposer de la diversité aux auditeurs.

Si l’on en croit les chiffres, Deezer est actuellement l’un des services de streaming audio qui offre le plus grand nombre de titres à ses abonnés, aux côtés d’Apple Music. À ce jour, les autres services de streaming musical annoncent 75 millions de titres chez Amazon Music, 70 millions pour Spotify et Qobuz, plus de 80 millions chez Tidal.

Auparavant affiché à 75 millions de titres, le catalogue d’Apple Music est à présent mis en avant avec 90 millions de morceaux. La qualité Hi-Fi y est aussi proposée, tout comme sur Amazon Music. De ce côté-là, Spotify est d’ailleurs toujours à la traine…

