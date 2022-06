Après la musique et les podcasts, Spotify veut miser à fond sur les livres audio

Après la musique et les podcasts, Spotify a pour ambition de faire du livre audio le troisième pilier de sa plateforme de streaming. Selon Daniel Ek son PDG, ce marché serait une « énorme opportunité ».

Spotify repose actuellement sur deux types de contenus audio : la musique et les podcasts. Mais la plateforme de streaming audio déclare vouloir se lancer dans les livres audio.

En novembre dernier, le service de streaming avait confirmé le rachat de Findaway, entreprise spécialisée dans la distribution de livres audio. Si l’accord trouvé n’est pas encore confirmé, Spotify pense toujours que les livres audio font partie de son avenir. Le rachat est « en cours d’examen par la division antitrust du ministère de la Justice », note The Verge.

Le marché des livres audio, une « énorme opportunité »

C’est le qualificatif employé par Daniel Ek, cofondateur et PDG de Spotify, pour parler du marché des livres audio. Dans une note adressée aux investisseurs, il explique que « la taille globale du marché du livre est estimée à environ 140 milliards de dollars ». Ce marché serait une belle manne financière pour la plateforme, qui s’attend « à ce que les livres audio aient également des marges saines, supérieures à 40 %, et qu’ils soient très rentables pour l’entreprise ». Côté stratégie, Spotify prévoit la même approche que pour le podcast par exemple, avec la disponibilité partout, la personnalisation et un modèle Freemium. Le tout dans l’optique de convaincre les utilisateurs et les créateurs.

Un marché qui se porterait plutôt bien si l’on en croit un baromètre sur les usages des livres audio relayé par France Info. Il « dénombre 800 000 nouveaux « audio-lecteurs », soit 9,9 millions d’audio-lecteurs en France » sur l’année 2021. Une opportunité déjà occupée en grande partie par Apple Books qui vend des livres audio, mais aussi par Amazon avec sa formule Audible.

La formule de Spotify pour les livres audio

Si le fonctionnement du service n’est pas encore très clair, on peut supposer certaines choses. Certains livres audio pourraient être gratuits, poursuit The Verge, en parlant du modèle Freemium de Spotify. Un modèle qui sera financé par la publicité puisque Dawn Ostroff, responsable du contenu et de la publicité chez Spotify, a déclaré au média envisager « d’introduire la monétisation publicitaire dans les livres audio ».

Avec les livres audio, Spotify aurait trois grands axes : la musique, le podcast et le livre audio. Mais Daniel Ek nous apprend avoir d’autres projets en tête, sans en dire davantage. Aucune date de sortie d’un service de livres audio n’a encore été annoncée. Lorsque Spotify se lancera dans les livres audio, cela devrait agrandir le marché de potentiellement plusieurs millions de nouveaux auditeurs, comme le confie Michele Cobb, directrice exécutive de l’Audio Publishers Association (APA) à The Verge. Mais si le nombre d’auditeurs augmente, les revenus à l’unité pourraient chuter.

