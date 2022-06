Spotify lance Supergrouper : une nouvelle façon de créer des playlists

Créer des playlists n'est pas encore assez intuitif d'après Spotify. Et, avec Supergrouper, la firme veut vous faciliter la vie en ne sélectionnant plus des morceaux, mais des artistes.

Pour l’instant accessible uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande et aux Philippines, Supergrouper est un nouveau service que Spotify elle-même peine à définir. Pourtant, nous allons le voir, la fonctionnalité n’a rien de bien sorcier.

Quelqu’un a dit supergroupe ?

Un supergroupe, c’est une formation musicale composée de plusieurs membres éminents de groupes connus. On pense notamment à Audioslave, Prophets of Rage ou Them Crooked Vultures. Eh bien Supergrouper… ça n’a rien à voir du tout.

Le blog de Spotify brouille les pistes en nous expliquant qu’il suffit de choisir jusqu’à cinq artistes, de leur attribuer un rôle (leader, parolier, légende, « hypeman ») et de laisser faire l’algorithme pour obtenir des titres panachant la voix de Florence + The Machine sur une instru de Run-D.M.C.

La réalité est plus décevante. En lisant entre les lignes, on comprend que Supergrouper va simplement générer une playlist regroupant des titres choisis aléatoirement dans le catalogue de chaque artiste retenu dans votre « supergroupe ». Non sans vous fournir une jolie image à partager sur les réseaux sociaux pour montrer à vos followers à quel point vous avez des goûts éclectiques.

Une fonctionnalité avant tout pensée pour les réseaux sociaux

Vous l’aurez compris, Supergrouper n’est pas vraiment une fonctionnalité révolutionnaire. Elle offre juste une alternative à la création de playlists, et s’ajoute surtout à la panoplie grandissante de features visant à développer le côté social du leader du streaming musical.

Récemment, Spotify a notamment lancé le mode karaoké. Un ajout attendu de longue date par les abonnés, qui regardaient, envieux, leurs camarades de l’écurie Apple Music s’époumoner sur leurs tubes préférés depuis des années.

Dans les prochains mois, le volet « Communauté » de l’application desktop de Spotify devrait également faire son arrivée sur mobile. Une façon de garder à l’œil ce que vos amis écoutent, et une autre bonne occasion pour la firme de nous proposer des playlists personnalisées.

Depuis l’été dernier, la fonctionnalité Blend permet par ailleurs d’évaluer sa « compatibilité musicale » avec ses amis et de créer une liste de lecture commune, actualisée quotidiennement.

Autant de nouveautés qui s’ajoutent à d’autres fronts sur lesquels Spotify est particulièrement actif : les podcasts, les livres audios et, un jour peut-être, la Hi-Fi.

