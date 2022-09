Deezer va plus loin que Shazam : vous pouvez chanter un air pour retrouver un morceau

Deezer annonce lancer une nouvelle fonctionnalité qui ressemble à Shazam, mais en plus évolué : SongCatcher. Le concept est simple : chantez, fredonnez ou sifflez un morceau, un air de musique et l'application reconnaîtra le morceau.

Plusieurs alternatives à Shazam existent et l’intérêt de ces applications de reconnaissance de chanson est aussi de pouvoir les écouter. Intégrer cette fonction directement dans une application de streaming musical est donc d’autant plus pratique. C’est ce que fait depuis 2017 Deezer avec SongCatcher, son Shazam maison. Mais Deezer va plus loin cette fois-ci, avec une promesse : chantez, sifflez ou fredonnez une chanson pour que l’application la reconnaisse.

Plus besoin de faire écouter la musique pour la reconnaître

Comme le rappelle Deezer dans son communiqué, « la fonctionnalité SongCatcher permettant d’identifier à travers le monde un titre diffusé autour de soi, a été lancée fin 2017 ». Il fallait jusqu’à maintenant que la chanson soit diffusée autour de soi pour pouvoir la faire identifier par l’application. Cela nécessite de l’entendre à la radio ou dans un magasin, ce qui n’est pas toujours le cas.

Le service français de streaming musical améliore alors sa fonction SongCatcher, disponible dans la partie « Recherche » de l’application. Deezer fait une promesse : elle permet « d’identifier un titre simplement en le fredonnant, le chantant ou en le sifflant ». Le VP Core Product de l’entreprise précise que « au fur et à mesure que nous améliorerons l’algorithme, la fonctionnalité deviendra plus rapide et encore plus précise lorsqu’il s’agira d’identifier les morceaux ».

Deezer n’est pas le premier à proposer une telle fonctionnalité puisque Google l’a intégré dès 2020 sur Google Assistant.

Les morceaux identifiés peuvent directement être ajoutés dans l’une de vos playlists et l’on peut consulter les paroles des chansons, qui peuvent être traduites en français. D’ailleurs, Deezer se targue d’être le service de streaming musical avec le plus de morceaux disponibles (sauf Apple Music) : plus de 90 millions. De quoi retrouver n’importe quelle chanson, ou presque.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.