YouTube Music : cette nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA générative débarquerait grâce à Gemini

Une radio personnalisée selon ses préférences et ses humeurs du moment, voilà ce que compte lancer YouTube Music avec Radio IA, sa nouvelle fonctionnalité à venir prochainement. Avec l'intégration de Gemini, Google compte mettre encore et toujours plus l'intelligence artificielle à contribution dans ses outils.

La radio entre à son tour dans l’ère de l’intelligence artificielle. Selon 9to5Google, la plateforme YouTube Music teste en ce moment même une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA générative, une de plus après l’intégration de Gemini. Celle-ci permettra à chaque abonné de créer sa radio personnelle. Pour ce faire, il suffit simplement de rentrer un prompt à partir duquel l’application générera un début de playlist. La Radio IA est encore en phase de test et très peu d’utilisateurs y ont pour moment accès, mais voici ce que nous en savons pour le moment.

La radio nouvelle génération arrive

Créer sa propre radio selon ses préférences musicales, ce sera bientôt possible avec cette nouveauté de YouTube Music baptisée Radio IA. Cette fonctionnalité prend la forme d’une carte « Demander de la musique » qui ouvre un chat IA dans lequel rentrer ses commandes, à l’écrit ou à la voix. Une playlist de jazz ? De K-Pop ? Ou tous les hits de Imagine Dragons ? Il suffit de demander et l’IA générative crée alors une station de radio nommée d’après le prompt avec un début de playlist. Radio IA propose même des suggestions de prompts, comme « Surprend-moi ! » pour les plus indécis.

Le fonctionnement est assez similaire à ce que proposent déjà certaines IA génératives comme Gemini, par lequel il est d’ailleurs déjà possible de créer des pochettes de playlists pour les utilisateurs de YouTube Music. Radio IA est bien différente d’une playlist que l’on crée soi-même car c’est ici l’intelligence artificielle qui la crée, ce qui représente un gain de temps énorme. Au lieu de créer soi-même une liste de plusieurs dizaines, voire centaines, de titres, et de les chercher une à une, l’IA le fait à notre place. Cela peut donner aussi l’occasion d’ouvrir ses horizons et de découvrir de nouveaux morceaux grâce au système des suggestions.

Mais quelques questions en suspens…

Une radio dopée à l’intelligence artificielle, le projet est séduisant, mais est pour le moment toujours en phase de test. Seuls quelques privilégiés ont accès à cette nouvelle fonction et YouTube Music délivre les informations au compte-goutte. Nous savons seulement que l’algorithme a encore besoin d’être entraîné pour pouvoir proposer une expérience à la hauteur lors de son déploiement. Mais qui y aura accès ? Un abonnement à YouTube Premium sera-t-il obligatoire pour en profiter ? Ou alors Radio IA sera-t-elle en option payante ? Reste également à savoir quand cette mise à jour sera disponible.

