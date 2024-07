Les commentaires débarquent sur Spotify, mais pas partout

Spotify a annoncé l'arrivée des commentaires, mais pas sur la musique ou les livres audio. Les utilisateurs vont pouvoir réagir aux podcasts qu'ils écoutent sur la plateforme. De quoi ajouter une réelle dimension sociale à Spotify.

L’espace « commentaires » de YouTube est devenu iconique, et sans les commentaires, les réseaux sociaux seraient inutiles. Spotify aussi dit en avoir besoin : le service de streaming musical l’ajoute sur les podcasts.

Les commentaires arrivent sur Spotify, mais seulement sur les podcasts

Spotify commence à déployer sur les podcasts les commentaires, comme le service l’a annoncé dans un communiqué. Cela fait en fait suite aux fonctionnalités précédemment déployées pour les créateurs de podcasts. Depuis 2021, ils peuvent répondre aux questions posées par leurs auditeurs, mais aussi leur soumettre des sondages. Spotify revendique plus de 9 millions d’utilisateurs uniques ayant recouru à ces fonctionnalités cette année. Par ailleurs, le nombre d’interactions a augmenté de 80% cette année.

Avec les commentaires, les créateurs (mais pas que) peuvent y répondre : pratique pour débattre dans un espace dédié. Ce que cela permet, c’est de conserver l’interaction entre les créateurs de podcasts et leurs auditeurs sur Spotify. Sinon, ils doivent interagir sur d’autres plateformes : soit sur YouTube, où les podcasts peuvent être publiés, ou encore sur les réseaux sociaux (X, Instagram, Facebook, etc.).

Et on le sait : plus Spotify garde ses utilisateurs sur sa plateforme, mieux c’est pour Spotify. Ainsi, Spotify vient (un peu) concurrencer YouTube : les commentaires vont participer à une meilleure fidélisation des auditeurs. D’ailleurs, comme l’indique TechCrunch, « selon les données internes de l’entreprise, les auditeurs qui utilisent les fonctions d’interactivité de Spotify ont quatre fois plus de chances de revenir à une émission dans les 30 jours. Ils écoutent également deux fois plus de podcasts, en moyenne, que ceux qui n’utilisent pas ces fonctions. »

Comment fonctionnent les commentaires sur Spotify

Pour éviter les débordements, les commentaires devront être validés par les créateurs avant d’être publiés sur la page du podcast. Spotify précise travailler à des solutions d’approbation automatique des commentaires. Les créateurs peuvent aussi tout simplement être désactivés si le « podcasteur » n’en veut pas, que ce soit sur un épisode précis, ou sur tout le podcast. Côté « podcasteurs », ils peuvent répondre et gérer les commentaires sur la nouvelle application Spotify for Podcasters (ou sur la version pour ordinateur).

Le déploiement des commentaires a démarré cette semaine pour les utilisateurs et sur certains podcasts : il devrait être terminé au cours du mois prochain. Par la suite, Spotify pourrait créer des badges de « super fans » comme elle l’a laissé entendre. Un système qui existe déjà sur YouTube ou même sur les pages Facebook. Avec la fin de la production de podcasts exclusifs et l’arrivée de la vidéo pour les podcasts, Spotify a clairement changé de stratégie en quelques années et compte bien devenir la plateforme de podcasts incontournable, face à une myriade d’acteurs.